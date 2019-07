Rassegna Stampa del 2 luglio 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Strappo su Ilva e Autostrade”

Scudo di Mattarella sulla procedura di infrazione: non ne vedo la ragione

In primo piano lo strappo, all’interno del Governo, sulla questione Ilva e Autostrade. Luigi Di Maio vuole usare il pugno duro su Autostrade, e anche l’immunità penale per l’Arcelor Mittal i 5 Stelle non la vorrebbero. L’assenza di Luigi Di Maio al CdM fa discutere per il sospetto che il Ministro non volesse figurare tra i votanti dell’assestamento di bilancio che il Governo ha dovuto varare. Intanto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene e dice la sua sulla manovra di infrazione che l’Ue potrebbe innescare contro l’Italia.

-“I ragazzi in mascherina assaltano il Parlamento”

Hong Kong. Il palazzo occupato per tre ore. La polizia spara lacrimogeni sulla folla

Cronaca estera in prima pagina. È rivolta a Hong Kong per una legge sull’estradizione che prevedeva la consegna dei fuggiaschi alla Cina, legge che la governatrice Carrie Lam voleva far approvare dal Legislative Council. Proteste, già a giugno, avevano fatto in modo che la legge venisse ritirata, ma la rivolta non si è placata ed è stata capeggiata dai giovani, che hanno occupato il Parlamento. La polizia ha disperso i manifestanti intervenendo con gas lacrimogeno.

Il Sole 24 Ore

-“Decreto salva conti da 1,5 miliardi”

In primo piano per Il Sole 24 ore il Consiglio dei Ministri e la decisione di varare un decreto anti-procedura Ue da 1,5 miliardi di euro. La norma rimodula i fondi con cui sovvenzionare quota 100 e reddito di cittadinanza, viste le richieste sono giunte in numero inferiore rispetto alle stime inizialmente stilate. È stata richiesta dalla Commissione UE e di fatto è una manovra correttiva.

-“Terapie avanzate, sfida italiana nel biotech”

Campeggia, nello spazio centrale della prima pagina, una foto che ci catapulta nelle eccellenze italiane delle terapie avanzate, con la rubrica proposta ogni martedì da Il Sole 24 Ore. Tematica: la salute.

La Gazzetta dello Sport

-“Muraglia Godin”

Nasce una super difesa per l’Inter cinese

L’uruguaiano completa un trio di ferro: «Qui per vincere». E continuano gli arrivi: Lazaro firma e Lukkaku mette un like. Oggi visite per Sensi

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport i colpi di calciomercato dell’Inter, che blinda alcuni pezzi importanti del suo nuovo scacchiere: Godin, Lazaro e Sensi. Si spera nel belga Lukaku, mentre pare che Barella non arriverà dal Cagliari: ci sarebbe l’accordo con la Roma.

-“Rabiot

Rivoluzione Juve

Blanc: «Un colpo ma va gestito»”

Ancora calciomercato con le mosse delle due storiche avversarie dell’Inter, e cioè Milan e Juve. La Vecchia Signora ce l’ha fatta con Adrien Rabiot, ma Blanc avverte che si tratta di un giocatore da gestire bene a causa del suo “caratterino”. Il Milan, in attesa di decidere sulle sorti di Gigio Donnarumma, ha preso Theo Hernandez.

La Repubblica

-“Più lavoro, non per i giovani”

Occupazione a livelli record: mai cosi alta dal 1977. In un trimestre 125mila nuovi posti: crescono soprattutto gli impieghi over 50

Il governo vara la correzione dei conti: taglio al deficit da 7,6 miliardi. Mattarella: non c’è motivo per aprire procedura di infrazione

Di Maio. “Assunzioni in aumento. Atlantia: se paga, trattiamo”

In prima pagina su La Repubblica di oggi il focus sul Consiglio dei Ministri, sulle statistiche che ci parlano dell’aumento dei posti di lavoro in Italia, sulla manovra correttiva che il CdM ha approvato, sulla parole di Mattarella sulla procedura di infrazione e sulla questione Atlantia che vede impegnato in primo piano Luigi Di Maio.

-“Hong Kong, i ribelli sui banchi del Parlamento”

La polizia carica dopo l’occupazione

Conquista lo spazio centrale della prima pagina una fotografia che ci arriva direttamente da Hong Kong, dove i giovani in protesta hanno occupato per ore il Parlamento prima di essere sgomberati dalla carica della polizia.

La Stampa

“Ue, Conte si schiera con i ribelli”

Salta l’intesa sulle nomine europee orchestrata da Merkel e Macron. L’Italia fa squadra con Visegrad

Mattarella sostiene Palazzo Chigi su Sea Watch e debito. Varata la stretta anti-infrazione sui conti

In primo piano, per La Stampa, le nomine europee e la posizione tenuta da Giuseppe Conte, che si schiera con Visegrad. Merkel e Macron non sono riusciti a far passare la loro linea. Intanto Mattarella supporta il Governo e rassicura: non serve la procedura di infrazione europea sui conti dell’Italia. Ma il CdM approva una manovra da 1,5 miliardi che influirà su quota 100 e reddito di cittadinanza.

-“Scudi contro ombrelli, battaglia nel parlamento di Hong Kong”

Anche su La Stampa una drammatica fotografia degli scontri che hanno contrapposto polizia e manifestanti a Hong Kong, nel corso delle proteste che hanno portato all’occupazione del Parlamento.

Maria Mento