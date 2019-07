Sea Watch3: Carola Rackete scarcerata dal GIP

È di due ore fa la notizia: il GIP di Agrigento ha scarcerato Carola Rackete. La comandante della Sea Watch 3 ha trascorso quattro giorni agli arresti domiciliari, mentre oggi è stato escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra. La notizia di Carola Rackete scarcerata non ha fatto piacere a tutti.

Per il GIP la scelta di Carola è giustificata da una “scriminante, ovvero l’adempimento di un dovere”. Il dovere di trarre in salvo delle vite. Secondo il GIP la scelta di attraccare a Lampedusa è stata obbligata dal momento che i porti dell Libia e della Tunisia non possono essere considerati sicuri.

La delusione di Salvini

Stando a quanto riporta la Repubblica, Salvini si dice deluso della scelta. Il ministro ha dichiarato inoltre di aver emanato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. ” Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale. Tornerà nella sua Germania dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi. L’Italia ha rialzato la testa: siamo orgogliosi di difendere il nostro Paese e di essere diversi da altri leader europei che pensano di poterci trattare ancora come una loro colonia. La pacchia è finita“.

E al commento francese sul comportamento di Salvini, non considerato accettabile, il ministro dell’interno ha replicati dicendo che il suo comportamento sull’immigrazione è inaccettabile. Ha pertanto esortato la Francia a non insultare e invitandola ad aprire i suoi porti. Meglio se la prossima destinazione fosse Marsiglia.

Carola Rackete è libera

La Rackete dunque può fare quel lo che vuole anche se il 9 luglio sarà sottoposta ad interrogatorio davanti al PM per l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

E intanto si attende di capire come il Governo si approccerà al decreto di espulsione previsto da Salvini per questa situazione . Sicuramente la decisione è più complicata del previsto, dal momento che la Procura ha rigettato la richiesta di nullaosta del prefetto.