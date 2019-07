Temperature record in Europa: giugno 2019 è stato il più caldo di sempre !

Lo scorso mese sono state toccate temperature record in tutta Europa. Il centro meteorologico Copernico ha perfino rivelato che quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre.

Se avete avuto l’impressione che l’appena trascorso mese di giugno sia stato particolarmente caldo non vi sbagliate. Giugno 2019 è stato caratterizzato da una mini ondata di caldo che ha reso le temperature elevatissime e le giornate incandescenti non solo in Italia, ma in tutta Europa. Secondo quanto riportato dal centro meteorologico europeo Copernico, giugno 2019 è stato addirittura il più caldo di sempre: le temperature medie registrate in ogni Paese d’Europa (in Inghilterra è stato addirittura il sesto mese più caldo degli ultimi 42 anni) sono state di 2° superiori al giugno più caldo mai registrato.

Gli esperti che hanno analizzato i dati sanno che un’ondata di caldo eccezionale come quella che abbiamo vissuto il mese scorso può essere causata da molteplici fattori, il più importante e influente dei quali è sicuramente il surriscaldamento globale. Intervistata dal ‘Indipendent‘, la professoressa dell’università di Reading, Hannah Coke ha spiegato: “Sappiamo che le ondate di caldo possono giungere con ogni clima, ma sappiamo anche che sono più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il clima globale continua a diventare più caldo a causa dei gas nocivi che continuano ad essere emessi, così come gli studiosi predicono da decadi”.

Insomma per il momento Giugno 2019 è stato il mese d’inizio estate più caldo di sempre in Europa, ma se non verranno presi provvedimenti nei prossimi anni potrebbe essere superato agevolmente. Superfluo forse aggiungere che un clima così torrido può causare danni alla vegetazione e cambiare le connotazioni tipiche di un territorio. Quello degli studiosi è dunque l’ennesimo segnale d’allarme teso a richiamare un’azione concreta in difesa dell’ambiente.