Temptation Island, Teresa Langella: “I tentatori non sono manovrati dagli autori”

Al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, Teresa Langella parla della sua esperienza a “Temptation Island”.

Mentre è in corso la sesta edizione di “Temptation Island”, Teresa Langella, ex tronista di “Uomini e Donne”, svela particolari inediti della trasmissione, alla quale ha partecipato lo scorso anno, in veste di tentatrice. La giovane cantante napoletana si era avvicinata ad Andrea Celentano, ma aveva adocchiato l’attuale fidanzato Andrea Dal Corso.

Parlando della dinamiche del programma, Teresa ha assicurato che, da parte degli autori, non ci sono “manovre”, volte a creare situazioni tra tentatori e fidanzati:

“Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I tentatori non sono manovrati, sono liberi di guardarsi attorno e parlare con chi vogliono. Certo, ogni tanto c’è un confronto con gli autori, che hanno una visione più ampia di ciò che succede. Altre regole? Una sola: niente contatti con i tentatori dell’altro villaggio”.

Teresa Langella: “Quando ho visto Andrea, è stato amore a prima vista”

Attualmente, Teresa vive una bellissima storia d’amore con Andrea Dal Corso, corteggiatore scelto a “Uomini e Donne” e tentatore, proprio come lei, a “Temptation Island:

“Nel momento dello “scappucciamento”, quando tentatori e tentatrici arrivano in spiaggia per farsi ammirare, per un secondo ho visto gli occhi blu di Andrea e ho sentito le farfalle nello stomaco. Inspiegabile. Io mi sono tatuata sul braccio sinistro la data di quel giorno per non dimenticarla mai: 14-06-2018”.

