Ecco chi è Theo Hernandez, il figlio d’arte acquistato dal Milan

Theo Hernandez, nuovo acquisto del Milan, è figlio di un grande calciatore del passato

Theo Hernandez è figlio di Jean Hernandez, calciatore la cui carriera si è dipanata tra Francia e Spagna, dove ha collezionato ben 177 presenze in Ligue 1 e 62 nella Liga. Le squadre principali nelle quali ha militato sono state l’Olympique Marsiglia e l’Atletico Madrid.

Theo Hernandez si presenta dunque con un bagaglio pesante sulle spalle, costretto non solo a dover soddisfare le grandi aspettative che ci sono su di lui, ma anche a trovare la sua identità scrollandosi di dosso un’eredità molto pesante come quella lasciatagli dal padre.

In attività c’è anche il fratello, Lucas Hernandez, che è stato titolare durante i mondiali del 2018 nelle fila della Francia.

Theo Hernandez alle visite mediche della società rossonera

Dopo aver sostenuto un colloquio a Ibiza con Paolo Maldini, Theo Hernandez è sbarcato a Milano e oggi si è sottoposto alle visite mediche. Il suo trasferimento è uno dei più economici degli ultimi tempi, nonostante il suo valore come calciatore sia già considerato molto alto. La società rossonera per averlo ha pagato 20 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche di Theo Hernandez

Theo Hernandez è un giocatore che per le sue caratteristiche si può definire un esterno a tutto tondo. Infatti, può giocare sia come terzino che come ala. Il Milan lo ha preso perché Giampaolo sembra amare molto le ali con indole offensiva, e in lui vede questa attitudine.

Mancino e buon crossatore, Theo Hernandez sembra la pedina giusta per il nuovo Milan che sta nascendo. Se l’eredità che il padre ha lasciato ai figli è stata ben distribuita, questo ragazzo lascerà il segno nel nostro campionato, diventando ben presto l’idolo dei tifosi rossoneri.