Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi 2 Luglio 2019: “Questi figli che hanno la fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto”

Cari figli, per volontà del Padre Misericordioso, vi ho dato e vi donerò sempre segni divini della mia presenza materna. Figli miei, questo è il desiderio materno per la guarigione delle anime. Questo è il desiderio che ogni mio figlio abbia una fede autentica, che viva una miracolosa esperienza bevendo dalla fonte le parole di mio Figlio, le parole della vita. Figli miei, la luce della fede, mio Figlio ha portato al mondo con il Suo amore e con il Suo sacrificio, vi ha mostrato la via della fede. Perciò figli miei, la fede eleva il dolore e la sofferenza, una fede autentica fa la preghiera più sentita e fa le opere della misericordia. Un colloquio è un dono. Questi figli che hanno la fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto, perché vivono l’inizio della felicità celeste sulla terra. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito a seguire l’esempio di una fede autentica, che portiate la luce là dove ci sono le tenebre, che viviate mio Figlio. Figli miei, come madre vi parlo. Non potete camminare sulla via della fede e seguire mio Figlio senza i vostri pastori. Pregate affinché abbiano la forza e il cuore per guidarvi. Che le vostre preghiere siano sempre con loro. vi ringrazio.



