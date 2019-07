Flop Argentina, Messi contro il VAR: la top 5 delle delusioni albicelesti

L’Argentina esce sconfitta per 2-0 nella semifinale di Copa America contro i padroni di casa del Brasile (reti di Gabriel Jesus e Firmino). Messi deve rimandare ancora l’appuntamento con un trofeo con la maglia dell’Albiceleste. Il campione del Barcellona molto duro contro il VAR.

Il campionissimo Leo Messi non riesce a sfatare il tabù nazionale neanche nella Copa America 2019: la sua Argentina perde 2-0 in semifinale contro i padroni di casa del Brasile e deve rimandare l’appuntamento con un trofeo mancante ormai da 26 anni (l’ultimo successo Albiceleste risale alla Copa America 1993).

Il campione del Barcellona a fine partita si è reso protagonista di alcune dichiarazioni molto dure contro la direzione arbitrale e il VAR: “Si sono stancati di coprire le loro caz… e quindi ormai gli arbitri non vanno più al Var”.

Questa Copa America è solo l’ultima delle tante delusioni di Messi con la nazionale Albiceleste. Ecco la top 5 dei flop del numero 10 argentino in nazionale

Messi e l’Argentina, una storia difficile da sempre. Se con la maglia del Barcellona Messi ha conquistato qualsiasi trofeo sia a livello personale che di squadra, con la nazionale argentina la “Pulce” ha subito una serie infinita di delusioni. Nel Mondiale 2010 in Sudafrica, da Pallone D’Oro in carica, Messi esce ai quarti di finale contro la Germania non realizzando neanche un gol in tutta la manifestazione. Nel Mondiale 2014 forse la delusione maggiore per Messi e per l’Argentina con la sconfitta in finale sempre contro la Germania. La Copa America di quest’anno è solo l’ultima delle tante delusioni in questa competizione: impossibile non menzionare i due trofei del 2015 e del 2016 con l’Argentina sconfitta entrambe le volte in finale ai calci di rigore contro il Cile.

Messi (ormai 32enne) ha deciso di non lasciare la Seleccion neanche dopo questa ennesima delusione: “Voglio continuare a vincere qualcosa con un bel gruppo da far crescere: se posso aiutare e accompagnarlo verso nuove mete, ci sarò”.