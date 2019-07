Chi è Paolo Nicolato, nuovo allenatore dell’Under 21 al posto di Luigi Di Biagio?

Dopo il fallimentare europeo di categoria casalingo (che ha visto l’Italia non superare il gruppo anche a causa del “biscotto” tra Romania e Francia), il destino di Luigi Di Biagio sembrava segnato: addio alla guida della nazionale Under 21 per lui ed un futuro ancora da stabilire.

Come nuovo tecnico degli azzurrini è stato quindi scelto Paolo Nicolato, ex tecnico dell’Under 20 (arrivata quarta al Mondiale di categoria).

Chi è Paolo Nicolato, neo allenatore dell’Under 21?

Ex centravanti nei campionati dilettantistici (così ci informa la pagina Wikipedia lui dedicata), Paolo Nicolato è un tecnico con un’esperienza ventennale alle spalle e con una lunga gavetta.

Classe ’66, ha iniziato la propria carriera da allenatore alla guida delle giovanli del Chievo Verona: divenuto nel 2004 allenatore della Primavera – e dopo una parentesi come vice allenatore della prima squadra (alle spalle di Eugenio Corini) – nel 2013-2014 ha conquistato uno storico scudetto primavera.

E’ stato quindi ingaggiato dal Lumezzane, per la prima squadra (la compagine militava in Lega Pro): parentesi non esattamente indimenticabile, con un doppio esonero (e una salvezza conquistata ai playout).

Dal 2016/17 è tecnico federale, allenando – in sequenza – Under 18, Under 19 (con cui ha raggiunto un secondo posto negli Europei finlanedesi del 2018), Under 20 e – adesso – Under 21.

Sarà l’uomo adatto per tornare a conquistare qualcosa nella categoria che un tempo ci vedeva dominatori assoluti?