Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 3 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 3 luglio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di oggi, mercoledì 3 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Superquark”, seguita dall’appuntamento con “Sottovoce”.

Su Rai 2 va in onda la cerimonia di apertura di “Universiadi 2019”. In seconda serata, una nuova puntata di “Realiti”, programma condotto da Enrico Lucci.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “I Legnanesi – La famiglia Colombo”: la comicità de i Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo. In seconda serata, il film “Teresa”.

Su Canale 5 va in onda il primo episodio della serie tv “Manifest”: il l Montego Air Flight 828 sparisce dal radar per poi riapparire dal nulla dopo 5 anni. Quando riappare per i passeggeri sono trascorse solo poche ore, invece no. In quei cinque anni di assenza i loro amici, famiglie e colleghi, dopo aver pianto la loro perdita, hanno abbandonato la speranza e sono andati avanti con le loro vite. Ora, di fronte all’impossibile, a tutti viene data una seconda possibilità. Ma quando la loro nuova realtà diventa chiara, si sviluppa un mistero più profondo e alcuni dei passeggeri ritornati alla vita quotidiana capiscono presto che potrebbero essere coinvolti in un progetto più grande di quanto abbiano mai pensato possibile. Subito dopo, il film cult “La dolce vita”.

Su Italia 1 va in onda il film “E.T-Extraterrestre”: un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sarà proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. A seguire, il film “IT”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hawthorne – Angeli in corsia”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film cult “Harry ti presento Sally”: Harry e Sally si conoscono nel 1977. Lui sostiene che tra un uomo e una donna non è possibile amicizia senza sesso; lei è piuttosto scandalizzata, anche perchè Harry è il ragazzo di una sua amica. E’ solo l’inizio di un gioco a nascondino che li coinvolgerà per ben undici anni, prima che la vita, dopo averli strapazzati ben bene, faccia capire loro che in fondo si sono sempre amati.

Stasera in TV, programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 3 luglio 2019

Rai 1

21:30 SuperQuark

24:30 Sottovoce

Rai 2

21:20 Universiadi 2019-Cerimonia di apertura

23:30 Realiti

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 I Legnanesi – La famiglia Colombo (film)

23:30 Teresa (film)

Canale 5

21:20 Manifest

23:30 La dolce vita (film)

Italia 1

21:20 E.T-Extraterrestre (film)

23:30 IT (film)

La 7

21:20 Hawthorne – Angeli in corsia

23:30 Tg La 7

Maria Rita Gagliardi