Follie chirurgiche: dopo operazioni per diventare di colore, si fa impiantare un seno da 40 litri

Un’attrice americana che si è sottoposta a numerosi interventi per cambiare il suo colore della pelle, ha deciso di farsi impiantare un seno da 40 litri, il più grosso al mondo.

Le possibilità offerte dalla chirurgia estetica sono un enorme vantaggio per chi nasce con un difetto genetico o per chi si sente inadatto per un aspetto del proprio corpo che ritiene imperfetto. Ci sono poi persone per cui il problema non è tanto qualche particolare dell’aspetto esteriore, ma il proprio corpo nella sua interezza: ecco c’è chi modifica il proprio aspetto per somigliare ad un animale, ad un alieno o ad un giocattolo.

Di follie chirurgiche di questo tipo si sente parlare sempre più spesso, l’ultima riguarda un’attrice americana, Martina Big, che ha deciso di apportare ulteriori modifiche al suo corpo. La donna ha già modificato la pigmentazione della sua pelle per diventare una donna di colore ed ora medita di modificare in maniera radicale con un impianto al seno da record.

Donna vuole farsi impiantare un seno da 40 litri

Ospite al programma mattutino americano ‘This Morning‘, la donna ha spiegato che il suo obiettivo attuale è quello di farsi impiantare la protesi al seno più grande del mondo. Al momento la protesi più grande è di circa 20 litri (10 per lato), record che Martina ha deciso di stracciare richiedendo un impianto da 40 litri. I conduttori hanno cercato di farla desistere dall’intento sottoponendola ad una prova: le hanno portato due bocce d’acqua da 18 litri ciascuna e gliele hanno fatte tenere in mano. Quindi le hanno chiesto se fosse sicura di voler sottoporre il proprio fisico ad un simile stress. La donna però è convinta della sua decisione ed ha spiegato che l’aumento avverrà per gradi, in modo da permettere al suo fisico di abituarsi al nuovo peso.