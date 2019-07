Tragedia in Galles, treno investe e uccide due persone. Forse erano operatori ferroviari

Due persone sono morte dopo essere state investite da un treno.

Il fatto è avvenuto oggi nei pressi dei binari di Talbot, nel Galles meridionale. Tre presunti operai ferroviari si trovavano sul posto, quando ad un certo punto è sopraggiunto il treno. Due di loro sono rimasti uccisi, mentre il terzo è sotto shock: lo riporta il quotidiano “Metro”.

Il servizio passeggeri della Great Western Railway da Swansea a Cardiff è stato fermato appena fuori Port Talbot Parkway verso le 9:09. La polizia dei trasporti britannica ha spiegato nel dettaglio tutto l’accaduto: “Poco prima delle 10 di oggi, gli agenti della Polizia di trasporto britannica sono stati chiamati alla ferrovia vicino a Port Talbot nel Galles del sud, in seguito all’investimento di persone sui binari dopo il passaggio di un treno”.

Forse le vittime erano operai ferroviari

“I paramedici del Welsh Ambulance Service sono anch’essi sul posto. Purtroppo due persone sono già state dichiarate morte”.

Il sovrintendente Andy Morgan ha detto: “Stiamo facendo una serie di domande urgenti per capire cosa sia esattamente successo nei momenti che hanno portato a questo terribile incidente. Due persone sono morte e i miei agenti stanno ora lavorando per identificarli e assicurare che le loro famiglie siano sostenute in questo momento incredibilmente difficile”.

Un portavoce del BTP non è stato in grado di confermare se le vittime fossero o meno lavoratori delle ferrovie, anche se pare non fossero in corso lavori di manutenzione su quel tratto.