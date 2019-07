Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto la conduttrice – VIDEO

Ilary Blasi svela perché ha lasciato il Grande Fratello Vip

Ilary Blasi ha confermato che non condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha infatti svelato: “Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine.”

La conduttrice ha aggiunto: “A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo.”

La Blasi ama la leggerezza e far ridere la gente, per questo non se la sente di continuare a condurre il reality. Lei stessa ha concluso dicendo: “Quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza”.

Sara Fonte