Calciomercato Milan: non solo Hernandez. I rossoneri trattano Ceballos e Mariano

Il Milan dopo il colpo Hernandez vuole anche Ceballos e Mariano

Dopo qualche anno si riapre il dialogo tra merengues e rossoneri, situazione che sta infiammando il calciomercato del Milan. Dopo l’arrivo di Theo Hernandez, la squadra rossonera bussa di nuovo alla porta del Real Madrid per chiedere Ceballos e Mariano. Adesso c’è da capire cosa passi per la testa di Florentino Perez.

Andiamo a scoprire la fase in cui si trovano in questo momento le due trattative, per comprendere quanto possano essere effettivamente possibili.

Il Milan e Ceballos

Il Milan è alla ricerca di calciatori di spessore per rinforzare il centrocampo, il primo nome sulla lista è quello di Dani Ceballos. Il giocatore in forza al Real Madrid vorrebbe andare via in prestito e i rossoneri si sono mossi tempestivamente.

La concorrenza è molto folta, ma Paolo Maldini conta sui buoni rapporti che si stanno instaurando tra le due società, tanto che ha già detto di essere pronto ad un nuovo viaggio a Madrid qualora il presidente del Real decidesse di dare il via libera al giocatore.

Il Milan e Mariano

La seconda pedina sulla scacchiera di Giampaolo è Mariano Diaz, le cui caratteristiche sarebbero perfette per la tattica che ha in mente l’allenatore rossonero. La società del Milan ha ascoltato le richieste, tanto che sia Paolo Maldini che Zvonimir Boban sono pronti a trattare con Florentino Perez anche per Mariano.

Milan e Real Madrid un asse incandescente

Sembra che il mercato del Milan oramai parli spagnolo, la sua campagna acquisti sembra orientata per gran parte sull’asse Milano-Madrid. Qualora vada in porto il doppio affare, insieme all’acquisto di Theo Hernandez, il Milan avrebbe al momento la leadership per i migliori colpi di mercato.