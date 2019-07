Zaniolo a Mykonos a festeggiare i 20 anni. In Italia l’agente tratta il rinnovo con la Roma

Zaniolo a festeggiare a Mykonos mentre il suo agente in Italia tratta il rinnovo

Il talento della Roma Nicolò Zaniolo è sbocciato quasi all’improvviso in questa stagione sorprendendo un po’ tutti, romanisti stessi. Adesso siamo nel punto cruciale della sua permanenza alla Roma, in quanto manca ancora il rinnovo del contratto.

Mentre il suo futuro è ancora da mettere nero su bianco, Zaniolo è a godersi le ferie in Grecia, dove insieme a due amici sta festeggiando il compimento dei suoi 20 anni. Al suo ritorno lo aspetta un bel regalo dalla società giallorossa? In ballo c’è un rinnovo molto sostanzioso.

A trattare questa fase della vita da calciatore professionista è il suo agente Vigorelli, che ha in serbo diversi incontri con Petrachi per arrivare ad un compromesso che accontenti società e calciatore, ma che soprattutto possa far restare a Roma un giocatore che ha ancora molti margini di crescita.

Zaniolo e il futuro: Juventus, Tottenham o Roma

Se dovesse lasciare l’Olimpico, in pole position per avere il giocatore ci sono due squadre di grande livello, in Italia la Juventus e in Inghilterra il Tottenham. La volontà della Roma però sarebbe quella di non perdere il talentuoso ventenne, ma se dovesse saltare il rinnovo la società della Roma punterebbe su Nicolò Barella.

Per tenere Nicolò Zaniolo però, c’è l’aspetto economico da aggiustare, in quanto la distanza al momento è notevole. La richiesta da parte dell’agente Vigorelli è di 2,5 milioni di euro a stagione, mentre l’offerta pervenuta dal club giallorosso è di 1,7 milioni. La trattativa secondo quanto si dice nell’ambiente, si concluderà molto probabilmente a 2 milioni di euro a stagione.

Zaniolo attualmente percepisce meno di 500 mila euro a stagione, per cui sarebbe comunque un bell’aumento.