Paura a Stromboli: turisti si gettano in mare spaventati dall’eruzione del vulcano – VIDEO

Violenta eruzione del vulcano a Stromboli, turisti in preda alla paura

Attimi di paura oggi a Stromboli a causa di una violenta eruzione del vulcano. In questo periodo dell’anno l’Isola è piena di turisti, i quali si sono spaventati non poco nel vedere i lapilli che hanno innescato diversi incendi.

Fortunatamente oggi non erano previste escursioni guidate al vulcano. Molti turisti in preda alla paura si sono gettati in mare, altri si sono rinchiusi in casa, al momento nessuno sembra essere rimasto coinvolto.

A confermare che non ci sono stati feriti ci hanno pensato i vigili del fuoco, i quali hanno fatto sapere che quella di oggi è “Una tra le maggiori esplosioni registrate sullo Stromboli”.

Sara Fonte

