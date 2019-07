Rassegna Stampa del 3 luglio 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Due donne al vertice dell’Europa”

La tedesca Von der Leyen presidente della Commissione. Lagarde alla Bce. Conte: a noi il responsabile della concorrenza

Sì alla linea Merkel. L’Italia perde ruoli di spicco. Ma Sassoli verso la guida del parlamento UE

Svolta nella la situazione, stagnante, delle nomine europee. Saranno due donne a guidare la Bce e la Commissione europea: Christine Lagarde, direttore operativo del Fondo monetario Internazionale, e Ursula Von der Leyen, Ministro della Difesa della Germania. L’Italia spera in una vicepresidenza della Commissione, puntando sul portafoglio Concorrenza, e di mantenere un posto nel board della Bce. Lo ha detto il Premier Conte, che spera anche nel via libera ai conti pubblici italiani e nell’allontanamento dell’ipotesi proceduta di infrazione.

-“Migranti, Carola libera

Il gip: ha salvato vite”

In seconda linea la notizia, arrivata ieri, della scarcerazione di Carola Rackete. Il capitano della Sea-Watch 3, secondo il Gip di Agrigento che non ha convalidato l’arresto, ha agito nell’adempimento di un dovere. Il disappunto di Matteo Salvini: “Per la magistratura ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Gdf non sono motivi per andare in galera. Nessun problema: pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese“.

Il Sole 24 Ore

–“Due donne per commissione Ue e Bce”:

In primo piano, anche per Il Sole 24 Ore, il valzer delle nomine europee che ha scelto Ursula Von der Leyen, una fedelissima di Angela Merkel, e Christine Lagarde per guidare la Commissione europea e la Bce.

-“Niente procedura: verso il via libera Ue alla manovra 2019”

Altro focus sull’Europa, con particolare attenzione ai conti pubblici italiani: il Paese dovrebbe riuscire a evitare la procedura di infrazione.

La Gazzetta dello Sport

–“Juve Champagne (Sognando Pogba)”

La Signora francese. Uno si presenta, l’altro è nel mirino: la tradizione continua

Rabiot: «Più forti del Psd, mi manda Buffon»

Ed è sfida con Zidane per far tornare il Polpo

Grande festa in casa Juventus per la presentazione ufficiale di Adrien Rabiot, il nuovo asso nella manica della Vecchia Signora arrivato direttamente dal Psg. E Michel Platini dice di lui: “Adrien mezzala di qualità. Lui in difesa non ci sta, si annoia”. Ma la Juve non ha smesso di sognare in grande e vorrebbe Paul Labile Pogba (che però pare- dalla Spana sono sicuri- possa passare a breve al Real Madrid).

-“Lista Milan

Ora il primo è Veretout”

Nel mirino del calciomercato del Milan c’è invece Jordan Veretout, il centrocampista della Fiorentina. Le due squadre sono in trattativa ma la Fiorentina ha fatto sapere di non volere Patrick Cutrone.

La Repubblica

“Europa, al potere due donne di ferro”

La tedesca al posto di Juncker al vertice Ue, la francese per il dopo-Draghi

Italia a bocca asciutta, ma Conte chiede il commissario alla concorrenza

Verso il no a procedura d’infrazione, Tria: non sforeremo

La Repubblica parla di scolta storia a Bruxelles e il riferimento è tutto per la nomina di due donne alla Bce e alla Commissione europea. Niente nomine per l’Italia che a questo punto spera di avere un commissario alla concorrenza e di essere salva in chiave di procedura di infrazione.

–“Carola è libera

Rabbia di Salvini”

“Nessun reato, ha salvato i migranti

Il leghista: quella giudice fa politica

Non è andata giù, a Matteo Salvini, la decisione presa dal Gip di Agrigento di liberare Carola Rackete. Il capitano ha agito nell’adempimento di un dovere e non per opportunismo. Ma il Ministro dell’Interno non ci sta, si scaglia contro i magistrati e parla di provvedimento di rimpatrio per il capitano di Sea-Watch 3.

La Stampa

-“Due donne alla guida dell’Europa”

Il PD Sassoli verso il vertice dell’Europarlamento. Conte indebolito, ma punta tutto su una vicepresidenza

Accordo Parigi-Berlino: la tedesca Von der Leyen alla Commissione e la francese Lagarde alla Bce

La notizia della nomina di due donne, Christine Lagarde e Ursula Von der Leyen, in Europa conquista anche la prima pagina de La Stampa. L’Italia, per ora, resta a guardare e spera in Sassoli e nella vicepresidenza alla concorrenza.

-“Il gip libera Carola, Salvini la espelle”

Mattarella contestato in Austria: “Soccorrere i profughi non è un reato”

Per il Gip di Agrigento i reati contestati a Carola Rackete non reggono. Via libera alla scarcerazione della donna, che però subisce ancora l’ira di Matteo Salvini. Anche Sergio Mattarella nel caos migranti: il Presidente della Repubblica è stato contestato a Salisburgo.

Maria Mento