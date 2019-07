Spaventoso tamponamento tra tir in autostrada: auto cadono dal mezzo e si schiantano a terra

Due camion si sono scontrati e nell’urto due veicoli trasportati da un tir sono precipitati sulla corsia autostradale

Un tamponamento tra tir ha provocato la caduta di due vetture, trasportate dalla bisarca di uno dei due mezzi ed il ferimento di uno dei due autisti. E’ terribile quanto accaduto nel corso del pomeriggio del 3 luglio sull’autostrada del Sole Milano Napoli. Lo scontro tra i due mezzi pesanti è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del chilometro 18, nella zona di Lodi: non è al momento chiara la dinamica del sinistro, sulla quale è in corso un’indagine della stradale. Ma in seguito alla collisione due delle auto trasportate da un tir si sono schiantate sull’asfalto finendo fortunatamente a terra e non contro altri veicoli.

Disagi e 5 chilometri di coda in autostrada

Al momento infatti nessun’auto stava transitando nel tratto interessato, compreso tra Lodi e la barriera Sud Milano in direzione Nord ma nel tremendo impatto è rimasto ferito uno dei due conducenti, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha soccorso il 44enne, è arrivata in via precauzionale anche un’auto medica; immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto cadute sulla carreggiata. Inevitabili i diagi: due corsie dell’autostrada sono rimaste chiude per diverse ore, per consentire ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine di rimuovere i mezzi incidentati ed effettuare i necessari rilievi. Si sono però formati almeno cinque chilometri di coda.