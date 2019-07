WhatsApp down: non è possibile inviare audio e foto. Qualche problema anche su Facebook e Instagram

Ce lo conferma l’Independent.

WhatsApp sembra aver smesso di funzionare, almeno in alcune sue funzionalità.

Al momento, sembrerebbe che non sia possibile inviare foto, video e messaggi audio.

WhatsApp down, impossibile inviare messaggi audio

Chi sta usando WhatsApp web, al momento, vede soltanto dei messaggi audio impossibili da scaricare (il download va in loop, prima di trasformarsi in un messaggio con un audio non scaricabile).

Chi usa WhatsApp tradizionale vedrà il download andare in loop per qualche secondo, prima di trovarsi dinnanzi ad un messaggio di questo tipo, che avverte l’impossibilità di scaricare il file:

Ci sono utenti che dal canto loro rilevano l’impossibilità assoluta di inviare messaggi.

Qualcosa del genere sembra accadere anche sulla principale – o, quantomeno, la prima in ordine cronologico – piattaforma di proprietà di Zuckerberg, Facebook, con la impossibilità di alcuni utenti di vedere le immagini d’anteprima dei link.

Altri utenti, poi, forse in preda alla “psicosi” down, hanno iniziato a segnalare rallentamenti sulla piattaforma Instagram (anch’essa di proprietà di Zuckerberg).

Ad aprile sia Whatsapp che Facebook che Instagram furono colpiti da un down che rese agli utenti impossibile accedere alle piattaforme per circa tre ore.

WhatsApp down, come sempre su Twitter si fa ironia

Come era già accaduto nelle precedenti occasioni, immancabile l’ironia degli utenti Twitter (che, come sempre, si ritengono in qualche modo parte di una cerchia di eletti)

Twitter nel mentre che tutti vanno in panico perché gli altri social non funzionano #whatsappdown pic.twitter.com/g01SJHn9MU — 🌻 (@staywithnoone) 3 luglio 2019

WhatsApp morto.

Facebook non va.

Instagram lento. CAZZO CE NE FREGA.

NOI ABBIAMO IL SUPEREROE DEI SOCIAL, NOI ABBIAMO TWITTER.#Whatsappdown#Instagramdown — Masse78 (@Masse78) 3 luglio 2019

PERCHÈ OVVIAMENTE NON BASTAVA #whatsappdown ADESSO ANCHE #instagramdown

BRAVO MARK, SPERA CHE GLI ACCIDENTI CHE TI MANDA IL MONDO INTERO, NON TI ARRIVINO MAI. pic.twitter.com/lB0QuwfwcK — Serena (@SerenaScarselli) 3 luglio 2019