Accuse di razzismo sulla Nike: ritirate le Air Max Forth July con la bandiera schiavista

Dispiacere nel mondo della Nike per quel modello peculiare di Air Max che è stato ritirato dagli scaffali. Le ultime sneaker Nike avrebbero dovuto commemorare e celebrare il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio. Tutta colpa della «Betsy Ross flag» – la prima bandiera degli Stati Uniti – impressa sul retro delle scarpe.

Decorazioni razziste: parola del quarterback Kaepernick

La bandiera a strisce rosse e bianche con un riquadro blu con 13 stelle, non è stata vista di buon occhio, e ha messo l’azienda nei guai. Parola dell’attivista Colin Kaepernick, ex quarterback della Nfl, il quale le ha considerate razziste e offensive, come scrive anche la Repubblica.

Il campione di football ha smosso il mondo pur di costringere la Nike a non vendere quelle scarpe proprio per la decorazione con la bandiera usata dal colosso. Kaepernick chiede questo dopo che o suprematisti bianchi hanno deciso di usare la Betsy Ross come loro simbolo.

Kaepernick scriveva su Twitter «Belive in something. Even if it means sacrificing everything». Non a caso l’ex quarterback non riceve più ingaggi da nessuna squadra dell’NFL, da quando ha iniziato ad inginocchiarsi per protesta sul campo.

Quanto costerà alla Nike questo dietrofront?

Ovviamente un simile smacco ha causato un danno non indifferente alla Nike. Questa sua doverosa, a detta di Kaepernick, marcia indietro ha costretto il governatore dell’Arizona a imporre nei negozi il ritiro di tutti gli incentivi fiscali che erano serviti all’azienda per la costruzione di una fabbrica nello Stato del Sud.

Nike sperava infatti con gli incassi di poter costruire un impianto manifatturiero a Goodyear. Solo l’investimento iniziale è di importo pari a 184,5 milioni di dollari. Senza contare poi che la creazione avrebbe portato al paese oltre 500 posti di lavoro. In un continuo rimpiattino di risposte da Twitter, il governatore dell’Arizona Doug Ducey, ha spiegato la sua scelta dicendo: «Le parole non possono esprime la mia delusione per questa decisione terribile. Sono imbarazzato per Nike».