Ambulanza si ribalta dopo un violento scontro con un’auto: muore paramedico donna

Scontratasi violentemente con un’auto, un’ambulanza si è ribaltata più volte. La violenza dell’urto ha causato ferite gravi ad entrambi i paramedici che si trovavano nel mezzo di soccorso, uno di loro, un’apprendista, è morto.

Nel tardo pomeriggio di ieri – intorno alle ore 18:00 – si è verificata una tragedia sulla bretella autostradale che congiunge Anslow Road e Belmot Road a NeedWood (Birmingham). Un’ambulanza con dentro due paramedici ed una giovane apprendista paramedico (una ragazza di 31 anni) stava procedendo per Anslow Road quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata contro una Bmw Serie 3.

Ad avere la peggio sono stati i paramedici all’interno dell’ambulanza: il mezzo di soccorso, infatti, si è ribaltato diverse volte prima di concludere la sua corsa contro il margine della strada. I soccorritori sono arrivati poco dopo sul luogo del sinistro e con un eliambulanza hanno trasportato la giovane donna al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. Poco dopo il ricovero, l’apprendista paramedico è morta in ospedale. Gli altri due paramedici e l’automobilista sono stati trasportati invece in al Queen’s Hospital Burton dove si trovano tutt’ora ricoverati.

Paramedico donna muore dopo un incidente in ambulanza: il cordoglio dei colleghi

Gli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente si sono occupati di effettuare i rilevamenti per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto. Concluse gli esami sul posto è stato aperta un’indagine al fine di comprendere se ci sono responsabilità da parte dell’automobilista o dell’autista dell’ambulanza, per fare ciò sarà esaminato il filmato della telecamera che si trovava sul cruscotto dell’ambulanza. In attesa di novità sull’indagine, il responsabile dell’Ambulance Service Trust del West Midland ha dichiarato: “Questo incidente ha colpito molto duramente tutto il nostro staff. Sebbene debbano affrontare incidenti difficili ogni giorno, perdere uno dei tuoi colleghi rende questo lavoro molto più difficoltoso”.

