L’arbitra brasiliana Fernanda Colombo ha ricevuto una proposta indecente dopo il video diventato virale: “Mi sono sentita spazzatura” – VIDEO

Fernanda Colombo, l’arbitra brasiliana diventata celebre per un simpatico video sul web nel quale faceva finta di ammonire un giocatore, è stata vittima di un’incresciosa proposta sessuale. La ragazza ha pubblicato lo screen shot sul proprio canale Instagram.

In questo video diventato virale sul web, la 30enne arbitra brasiliana Fernanda Colombo, nel corso di una partita del campionato Estrellas de Ecuador, fingeva di ammonire il giocatore Kitu Diaz, tirando fuori un fazzoletto dal taschino al posto del cartellino giallo.

Ma il simpatico episodio ha avuto strascichi non carini. La ragazza, infatti, avrebbe ricevuto esplicite proposte sessuale da un utente tramite e-mail, pubblicata poi sul noto social network Instagram.

Fernanda Colombo: “Mi sono sentita una spazzatura”

Sulla propria pagina Instagram, Fernanda Colombo ha riportato lo screenshot della e-mail di un utente in cui le viene offerta una grande somma in denaro in cambio di prestazioni sessuali. La reazione dell’arbitra, che è anche giornalista, non si è fatta attendere: “Mi sono sentita una spazzatura”.