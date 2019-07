Calciomercato Inter, Zanetti dice no a Messi per Lautaro Martinez. Icardi intanto veste pantaloncini bianconeri

Esattamente un anno fa Mauro Icardi e Lautaro Martinez sembravano il futuro dell’Inter.

Il primo era il capitano della squadra nerazzurra; il secondo, dal canto suo, un neo acquisto su cui erano riposte tante aspettative (si ricordi la lunga trattativa per strappare il giocatore all’Altetico Madrd; si pensi frattanto alla scelta di affidargli il numero 10).

A distanza di un anno le cose sono decisamente cambiate: alla guida dell’Inter è giunto Antonio Conte ed entrambi i giocatori – per motivi diversi se non opposti – sono al centro di voci di mercato.

Mauro Icardi, dopo lo psicodramma di metà campionato, ha perso la fascia da capitano ed è diventato marginale nel progetto Inter (tanto da essere stato messo sul mercato, con conseguente svalutazione del cartellino – il cui prezzo è ben distante dai 110 milioni prefissati dalla clausola); Lautaro Martinez, dopo un primo campionato europeo in linea con le aspettative (bisogna sempre considerare la difficoltà ad adattarsi ad un nuovo calcio), è stato protagonista della Copa America con la casacca della Argentina, con due reti in quattro presenze. Icardi, dal canto suo, la Alibceleste l’ha potuta vedere solo in televisione, escluso dai convocati proprio a causa della bagarre in seno allo spogliatoio nerazzurro (bagarre di cui tutt’oggi si sa ben poco).

Calciomercato Inter, Zanetti su Lautaro: “Messi lo ha chiesto per il Barcellona?”

Ma veniamo alle voci di mercato e partiamo da Lautaro, accostato al Barcellona.

Ma si tratterebbe di sole voci, a dire di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter avvicinato da TyC Sports: “All’Inter non è arrivata alcuna offerta. Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi lo ha chiesto per il Barcellona? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po’..“.

E se Lautaro, quindi, dovrebbe continuare a vestire il nerazzurro, il compagno di reparto Icardi – nonostante abbia sempre fatto sapere non voglia lasciare Milano – sembra sempre più distante.

Calciomercato Inter, Icardi su Instagram con pantaloncino bianconero

Quest’oggi sono tornati i post social sibillini della compagna – nonché procuratrice nonché uno dei motivi per cui l’Inter vorrebbe liberarsi di Icardi – Wanda Nara che ha postato un’immagine del marito sul Lago di Como con una pantaloncino dell’Adidas (sponsor tecnico della Juventus) casualmente bianconero.

Qualcuno su Twitter lo ha fatto notare

Veste già capi Adidas bianconeri, lui testimonial Nike 😂 pic.twitter.com/PcSqwQLUF8 — Buubu (@Bubu_Inter) 3 luglio 2019

ma bisogna pur sempre dire che si fa di tutto per estrapolare qualche indizio di mercato anche da comunicazioni potenzialmente privi di senso.

Ma se questa story di Instagram potrebbe non avere senso, ha molto più senso la voce riportata dal ‘Corriere della Sera’ secondo cui la dirigenza della Juve gli chiederebbe di restare un altro anno a Milano, bloccando adesso il mercato degli attaccanti all’Inter e consentendo al giocatore di trasferirsi a Torino nell’estate del 2020 a prezzo di saldo (sarebbe ad un anno dalla scadenza naturale del contratto).

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, mentre la vicenda assume sempre più i contorni della telenovela.