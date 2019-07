Calciomercaro Roma 2019: l’attacco tra il sogno Higuain e il mistero Dzeko

Calciomercato Roma 2019: si oscilla tra Higuain e Dzeko

Il calciomercato della Roma per la nuova stagione di Serie A 2019/2020 è intenso. La società giallorossa è al momento nella fase in cui sta lavorando sul fronte offensivo, trovandosi davanti ad un bivio sul quale Petrachi ha comunque le idee molto chiare.

La sua disamina della situazione è tra la volontà di credere in quello che potrebbe dare Higuain alla Roma (oramai caduto in disgrazia per un anno non molto stellare) e la possibile partenza di Dzeko. Petrachi però non ha intenzione di cederlo ad una cifra più bassa della valutazione fissata dalla società.

Petrachi su Higuain: “Potrebbe essere il nuovo Batistuta”

Petrachi non si nasconde sul fronte Higuain, dicendo che solamente un pazzo può mettere in discussione un campione come lui. Se Dzeko decidesse davvero di andare via, ritiene possa essere il giusto calciatore che lo possa sostituire. Secondo Petrachi quello che manca ad Higuain in questo momento è la fiducia in sé stesso.

“Se sarà lui il primo a crederci” ha detto Petrachi in conferenza stampa “potrebbe essere quello che in passato è stato Batistuta. Qui troverebbe le giuste motivazioni per tornare ad essere il vero Higuain“.

Petrachi su Dzeko: “Nessuno può prenderci per la gola”

Dzeko pare paventare la voglia di andare altrove, ma Petrachi non si mette i guanti e in conferenza stampa mostra chiaramente come stanno le cose. “Una persona non può svegliarsi una mattina e metterci di fronte ad un ricatto. Io non trattengo un giocatore con la forza, ma se davvero vuole andare via, che presenti una squadra che porti i soldi che noi chiediamo”

Dunque, sebbene non vi siano ancora certezze su entrambe le situazioni, Petrachi è uno che sa cosa vuole. Adesso si deve attendere solo lo sviluppo degli eventi, chiaramente la conclusione positiva di una delle due situazioni escluderebbe automaticamente l’atra.