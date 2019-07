Cambiamenti climatici, anche gli squali costretti a migrare

I Cambiamenti climatici potrebbero avere un’influenza determinante sugli habitat marini e terrestri di alcune specie: anche gli squali potrebbero essere costretti a migrare nei prossimi anni.

Abbiamo vissuto sulla nostra pelle come il surriscaldamento globale abbia portato ad un’ondata di caldo eccezionale nel mese di giugno 2019 (il più caldo di sempre). Ma l’aumento delle temperature non causa solamente una maggiore insofferenza alle temperature estive, a lungo termine potrebbe determinare delle variazioni definitive in habitat terrestri e marini, portando all’estinzione di alcune specie o alla migrazione di altre verso climi meno ostili. Al secondo fenomeno potrebbe essere spinta la popolazione degli squali bianchi, solitamente presenti, in Europa, nel mar Mediterraneo.

Gli squali potrebbero migrare verso il nord Europa a causa dei cambiamenti climatici

L’ipotesi arriva da alcuni esperti biologi marini, in seguito al recente avvistamento di uno squalo bianco al largo della costa del Devon (Inghilterra). Si tratta di un fatto insolito per quelle regioni, poiché l’oceano Atlantico (per la precisione il mar Celtico) che bagna le loro coste è solitamente troppo freddo per questi animali. Chiamati a spiegare il motivo della presenza di uno squalo bianco in quella zona, alcuni esperti hanno spiegato come possa essere stato attratto dalle prede, ma che probabilmente si è spinto così a nord solo grazie all’innalzamento delle temperature del oceano Atlantico.

Il dottor Ken Collins, esperto di squali che lavora per il National Oceanography Centre, ha spiegato inoltre che quello che oggi è ritenuto un avvistamento eccezionale, nei prossimi anni potrebbe essere frequente: “E’ possibile che vedremo giungere più squali nei mari che bagnano la Gran Bretagna dalle regioni più calde come il mar Mediterraneo nei prossimi 30 anni”. Il motivo di questa migrazione, sarebbero appunto i cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra che cambiano le condizioni di vita delle specie, permettendogli di spostarsi in zone in cui precedentemente non avrebbero potuto vivere.