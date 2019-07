Cristian Imparato e Davide si sono lasciati: l’annuncio – VIDEO

È finita tra Cristian Imparato e Davide Vitale, le parole dell’ex gieffino

Al centro del gossip nelle ultime ore Cristian Imparato, l’ex gieffino ha comunicato ai suoi tantissimi fan che la sua storia d’amore con Davide Vitale è finita.

Imparato ci ha tenuto a precisare che i due sono rimasti in ottimi rapporti. Sul suo profilo Instagram ha infatti scritto: “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere le nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti.

L’ex gieffino ha aggiunto: “Ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene”.

In molti hanno dubitato della veridicità della loro storia d’amore, accusandoli di aver finto di amarsi per attirare l’attenzione. A queste persone Cristian ha detto: “Sono scioccato, per queste persone provo solo compassione”.

Sara Fonte