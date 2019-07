Edward Luttwak duro a ‘La Zanzara’: “Carola Rackete è una fuorilegge che congiura tacitamente coi trafficanti”

Il politologo americano Edward Luttwak al veleno durante la trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ in onda su Radio 24: “Carola Rackete è una fuorilegge, una persona che congiura tacitamente coi trafficanti”. Luttwak ha attaccato anche Gino Strada.

Continuano le polemiche sulla Sea Watch e sulla comandante Carola Rackete. Il noto politologo americano Edward Luttwak, nel corso della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ in onda su Radio 24, si è espresso con toni durissimi contro l’Italia, Carola Rackete, le Ong e Gino Strada: “O la legge è legge oppure è facoltativa. In Italia è facoltativa. Il paese è fuorilegge anche a causa dei giudici. Tutti sanno che se c’è qualcuno che sta annegando in alto mare, allora si deve salvare. Mentre è ben altra cosa andare sotto le coste della Libia deliberatamente, invece di andare a lavorare onestamente, lavorare per un’organizzazione non governativa per prendere gente e portarla in un terzo paese chiamato Italia”.

Per il politologo americano: “Carola Rackete è una fuorilegge, una persona che congiura tacitamente coi trafficanti. In Italia una persona come il Papa può dire che lo Stato italiano non ha diritto di tutelare le sue frontiere, che il cittadino italiano deve pagare le tasse, ma che lo Stato a cui paga le tasse non ha diritto di chiudere le sue frontiere. Il Papa è un non comunitario che vive in Italia ed invita i cittadini a violare la legge. Un fuorilegge pure lui? No, è una persona che legittima la violazione della legge”.

Luttwak ha espresso il proprio parere anche sulle Ong: “Queste persone non potrebbero esistere un solo minuto se lavorassero sulla costa dell’Australia o sulla costa di qualsiasi paese che rispetta le leggi. Perché in Italia da Gad Lerner, ex simpatizzante dei terroristi palestinesi oggi umanitario, al Papa, tutti sono d’accordo. La legge è facoltativa. La legge si applica solamente se la persona è antipatica”.

Infine, un pensiero su Gino Strada: “Lui è interessato all’umanità dove ci sono le telecamere, i giornalisti, dove sei fotografato, sei il grande eroe, sei andato a Bongo Bongo e hai salvato qualcuno. Se invece vai a casa tua, aiuti i poveretti, la signora che non riesce a salire le scale, se vuoi aiutare queste persone, non c’è la stampa. Chi va ad aiutare solamente gli esotici stranieri, lo fa per ragioni non umanitarie”.