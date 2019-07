Meghan e Harry alla partita di baseball: lei parla, lui la ignora. È crisi?

Meghan Markle è stata messa in ridicolo dal comportamento del principe Harry. Non si sa ancora se siamo davanti a delle schermaglie tipiche di crisi coniugale tra i Duchi di Sussex, ma sicuramente il siparietto accaduto ad una partita di baseball non è passato inosservato. Cosa combinano Meghan e Harry?

Il principe ignora Meghan mentre parla

Il principe e la sua dolce consorte, sono stati qualche giorno fa (ad insaputa) al London Stadium per assistere alla partita di baseball tra i Boston Red Sox e i New York Yankees. La loro presenza doveva fungere da “bonus” all’Invictus Games Foundation.

Mentre erano sugli spalti è stato girato un video circa il match. E nel video è stata ripresa Meghan che tenta di intavolare una chiacchierata col marito, provando in ogni modo a scuotere la sua attenzione. Il Duca del Sussex, tuttavia, tutto fa fuorché mostrarsi interessato all’argomento. Anzi viceversa pare distratto da una conversazione con qualcun altro. Addirittura dal video pare dia leggermente le spalle alla sua dolce attrice.

Le immagini lasciano pensare ad una crisi

Nel video mostrato Meghan cambia tattica e cerca di inserirsi nella discussione: dice qualcosa ma non viene presa in considerazione, per cui accenna appena un mezzo sorriso. Il teatrino tenutosi al London Stadium pare sia un dejavu di quanto accaduto già lo scorso 12 giugno in occasione del Trooping the Colour, cerimonia per i reggimenti del Commonwealth e del British Army.

Qualche settimana fa infatti, durante la suddetta cerimonia, infatti, Meghan con il suo sorriso smagliante aveva guardato più volte il suo Harry sul balcone di Buckingham Palace. Lui, teso per la cerimonia, o forse preso dall’evolversi dell’evento al quale stavano prendendo parte, ha “ammonito” la moglie dicendole “Turn around!” (“Voltati!”).

Se sia o meno aria di crisi ancora non si può dire. Resta comunque il fatto che la povera Meghan ha parlato proprio al vento durante la partita.