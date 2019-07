Michelle Hunziker: “Se le donne cedono ad un ricatto sessuale, sono responsabili e non più vittime”

Attraverso le pagine del settimanale “Oggi”, Michelle Hunziker dice la sua sui ricatti sessuali.

Il movimento “#MeeToo” ed i ricatti sessuali a donne appartenenti al mondo dello spettacolo sono ancora argomento di discussione sui giornali. Intervistata dal settimanale “Oggi”, Michelle Hunziker dice la sua sull’argomento. La showgirl svizzera, che attraverso la fondazione “Doppia difesa” si occupa di vittime di discriminazioni, abusi e violenze, ha dichiarato:

“Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi, invece, dobbiamo insegnare loro che col ricatto sessuale non si arriva da nessuna parte”.

Secondo Michelle, le donne adulte che cedono a ricatti sessuali non sono vittime, ma responsabili:

“Diverso, il discorso per le donne adulte: quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime. Nella mia vita, ho avuto un sacco di situazioni del genere e ho sempre ritenuto più importante ricordarmi che siamo noi le responsabili del nostro destino, consapevole che se avessi ceduto sarebbe stata anche colpa mia”.

Michelle Hunziker: “Mia figlia Aurora è una femminista progressista”

Grazie ai suoi insegnamenti, sua figlia Aurora è una femminista progressista:

“Se le bimbe vedono una madre remissiva, vittima, riconosceranno per sempre nella donna un ruolo debole. Ai figli bisogna insegnare a riconoscere la forza delle donne. Sole e Celeste sono ancora piccole ma Aurora è una femminista progressista nell’anima, come me. Ha idee chiarissime su questi temi, è molto determinata ed equilibrata, senza perdere dolcezza e femminilità”.

