Selvaggia Lucarelli vince il processo contro Barbara D’Urso: il post della giornalista – VIDEO

Selvaggia Lucarelli ha vinto l’appello contro Barbara D’Urso, ecco cosa ha detto sui social

A distanza di anni si è concluso il processo tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli.

In passato la giornalista aveva postato un commento alquanto provocatorio contro l’amata conduttrice, per questo lei aveva deciso di denunciarla per diffamazione.

In un primo momento a vincere era stata la D’Urso, ad oggi però la Lucarelli ha svelato ai suoi seguaci di aver vinto il processo contro Barbarella.

Sui suoi profili social ha scritto: “ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che ‘mi ero rifiutata di scusarmi’, ma basta un tweet: oggi ho vinto l’appello del processo Barbara D’Urso. ‘Il fatto non costituisce reato’”.

Sara Fonte