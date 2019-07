Taylor Mega: “Non voglio partecipare al Grande Fratello Vip, ma dedicarmi alla recitazione”

Attraverso alcune storie postate sul suo profilo Instagram, Taylor Mega rivela l’intenzione di non partecipare al “Grande Fratello Vip” per dedicarsi alla recitazione.

Da poco conclusa l’esperienza come ospite al “Grande Fratello 16”, dove è rimasta per una sola settimana, Taylor Mega non ha alcuna intenzione di partecipare ad un nuovo reality show. La bella influencer, naufraga dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi followers su Instagram. Tra queste, una verteva su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Ecco cosa ha risposto Taylor:

“La risposta è no, perché non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno al GF Vip, ma ho delicatamente declinato la proposta”.

Taylor Mega: “Vorrei recitare in una serie Netflix, oppure in un film per il cinema”

Taylor, che recentemente ha partecipato, in veste di opinionista, alle trasmissioni di Barbara D’Urso, vuole dedicarsi allo studio della recitazione:

“Sicuramente uno dei primi obiettivi è imparare a recitare, in una serie Netflix oppure per un film al cinema. Per questo vi annuncio che non mi vedrete più così spesso in tv perché voglio concentrarmi a 360 gradi su questo progetto”.

Riuscirà a realizzare il sogno di diventare un’attrice?

Maria Rita Gagliardi