L’amore non ha età: fa il giro del web la storia di due vecchietti, sposi a 100 anni

La storia d’amore di questi due vecchietti conosciutisi in una residenza per anziani e divenuti sposi a 100 anni ha commosso il web ed è diventata virale in pochissimo tempo.

L’amore è spesso visto come un sentimento irrazionale, alcune volte identificato con le pulsioni che in giovane età spingono i ragazzi a provare una passione che supera ogni logica. Eppure l’amore ha tante sfaccettature e muta con il passare del tempo, divenendo un sentimento maturo, pesato, ragionato. Questo significa forse che l’amore passionale, quello che fa perdere la testa, quello che fa saltare ogni logica non si possa incontrare in una seconda fase della vita? Ovviamente no, significa solamente che con l’esperienza si giudica il trasporto iniziale con maggiore distacco e si vive la relazione e l’amore che la fa scaturire con approccio differente.

Lo dimostra la storia di John Cook (100 anni) e della sua nuova moglie Phillys (102 anni). Si tratta di due pensionati dell’Ohio che si sono conosciuti in una residenza per anziani lo scorso anno. Tra loro è scoccata immediatamente una simpatica reciproca che poi è sfociata in un vero e proprio fidanzamento. La scorsa settimana questi Giulietta e Romeo centenari hanno celebrato il matrimonio ed ora si apprestano a vivere gli ultimi anni della loro vita da marito e moglie.

Amore ultracentenario, sposi a 100 anni: “Ci siamo innamorati davvero”

Intervistati dai media locali, i due novelli sposi hanno spiegato che la loro relazione non è nata dal bisogno reciproco di compagnia, ma da una vera e propria infatuazione: “Ci siamo innamorati. So che può sembrare inverosimile alla nostra età, ma ci siamo innamorati davvero”, ha detto Phyllis. John, invece, ha ironizzato sulle attività che svolgono quotidianamente insieme: “Cosa facciamo quando stiamo insieme? Probabilmente non dovrei dirvelo”.

