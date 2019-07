Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Ivano Bonetti: “Sogno Pogba. Icardi? Perfetto per far coppia con Ronaldo”

Analisi di mercato del grande ex Ivano Bonetti

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Demiral, si allontana in casa Juventus la pista che porta al difensore centrale dell’Ajax De Ligt.

Fino a pochi giorni fa sembrava che la ‘Vecchia Signora’ avesse in pugno la stellina olandese e protagonista in Nazionale anche con la maglia dell’Olanda nella scorsa Nations League, ma questa grande ipotesi di mercato pare in queste ultime ore allontanarsi da Torino (direzione Barcellona?).

Per l’occasione abbiamo contattato l’ex centrocampista bianconero Ivano Bonetti (che ha vestito la maglia della Juve dal 1985 al 1987), che in ESCLUSIVA ha parlato delle strategie di mercato che riguardano il club di Andrea Agnelli.

Ecco quanto detto da Bonetti:

Ivano Bonetti sul calciomercato della Juventus

“Il ritorno di Buffon mi sembra positivo per lo spogliatoio del gruppo di Sarri, visto che il tecnico ex Napoli è un grande uomo di campo ma non è un ottimo gestore di campioni come Max Allegri. De Ligt è l’unico giocatore per quanto riguarda la difesa che farebbe fare il salto di qualità alla squadra, speriamo possa sposare la causa bianconera. Chiellini è ancora una garanzia ma vista l’età non può garantire 60 partite a stagione. A centrocampo sogno il ritorno di Paul Pogba, visto che sicuramente lascerà il Manchester United e darebbe forza fisica e fantasia alle geometrie di Maurizio Sarri. Per quanto riguarda l’ipotesi Icardi promuovo completamente questa possibile operazione, visto che è un cecchino infallibile e una grande squadra deve avere in rosa almeno 3-4 attaccanti di valore assoluto. Non so cosa succederà con l’argentino, di certo se vestirà la maglia della Juve sua moglie dovrà stare più attenta e avere un diverso profilo dal punto di vista mediatico. In attacco la coppia Icardi-Ronaldo farebbe sfracelli, soprattutto in Champions League”.

Simone Ciloni