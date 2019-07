La Copa America è giunta alla finalissima, nella quale si sfideranno Brasile e Perù

La Copa America ci mette di fronte ad una finalissima inedita, Brasile e Perù si giocano la vetta massima di questo fantastico ed entusiasmante torneo, che in un’occasione ha fatto anche scaldare troppo gli animi.

Sebbene la presenza del Brasile in finale non susciti affatto stupore, non si può dire la stessa cosa del Perù, piacevole sorpresa e rivelazione della Copa America.

Nonostante il pesante passivo che hanno subito proprio contro il Brasile nella fase a gironi, il loro cammino è andato sempre più in crescendo. Qualificata alla fase finale come migliore terza classificata, ha raggiunto la semifinale eliminando l’Uruguay ai rigori e poi è volata in finale battendo il Cile con un netto 3-0.

Se il Brasile è una squadra che per la sua storia è sempre “condannata” a vincere, il Perù ha dalla sua delle speciali motivazioni in questa finale. Prima di tutto vendicare quel pesante 5-0 nel girone, e poi dimostrare a tutti che la squadra non è affatto un fuoco di paglia ma una realtà oramai consolidata. Dopo la qualificazione al mondiale 2018, ora è arrivata la finale della Copa America.

Copa America: dove vedere la finale Brasile-Perù

Come per tutta la Copa America, i diritti alla sua trasmissione sono stati ottenuti da un’unica piattaforma streaming, che sarà quindi quella che manderà in onda anche la finale che andrà in scena al Maracanà domenica 7 luglio.

Parliamo di DAZN, la quale da tempo si è inserita all’interno del palinsesto mondiale sportivo, mettendo a disposizione dell’utenza molti eventi di importanza internazionale. In Italia la finale di Copa America verrà trasmessa in diretta a partire dalle 2.30 di domenica 7 luglio.