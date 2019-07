Interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Molise: il Movimento 5 Stelle li celebra. Con la cartina sbagliata

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Una buona notizia diviene occasione per commettere una gaffe di proporzioni importanti.

La notizia di sei interventi per la Regione Molise contro il dissesto idreologico (per una spesa complessiva di quasi 4.5 milioni) ha portato il Movimento 5 Stelle ha pubblicare una sorta di infografica per celebrare il risultato – mettendoci quindi il cappello su.

Peccato che la grafica in questione mostri la cartina della Regione Marche (paradossale che sia stata pubblicata dal M5S molisano).

L’occasione è stata colta al blazo dagli utenti Twitter per fare ironia

IL #M5S MOLISE CONFONDE IL MOLISE CON LE MARCHE. È tutto bello, bello, bellissimo (cit.) https://t.co/5etBgFp3su pic.twitter.com/6iXAIVPPFo — Il Rifugiato Morgan (@DarioBallini) 5 luglio 2019

Come si fa a sbagliare? Voglio dire, tecnicamente, qual è il processo?

-Cercami su google una mappa del Molise.

– Ok capo… M A R C H E. Capite che è proprio difficile? https://t.co/Wct38TGqrC — gipi (@giannigipi) 5 luglio 2019

Il Molise me lo ricordavo diverso (oltre che inesistente) pic.twitter.com/xKybeUu0gf — Riccardo (@RealHumanBeing8) 5 luglio 2019