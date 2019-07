Lutto nel mondo della lirica: Giuseppe Bellanca muore in un incidente stradale

Il mondo della musica lirica piange la scomparsa di Giuseppe Bellanca, il tenore è morto a causa di un terrificante incidente stradale, la sua moto si è scontrata contro un camion.

La voce possente di Giuseppe Bellanca non riscalderà più i cuori degli appassionati di musica lirica. Il tenore della ‘Scala‘ è stato coinvolto in un terrificante incidente stradale dal quale, purtroppo, non ha avuto scampo. Secondo le prime informazioni giunte il cantante lirico stava guidando la sua moto (grande passione della sua vita), per il capoluogo lombardo quando, giunto in prossimità di piazza Ovidio si è scontato con un autoarticolato.

Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara, pare, ma le autorità non hanno ancora ricostruito ufficialmente la dinamica, che il mezzo pesante non abbia rispettato una precedenza e lo abbia colpito in pieno, facendolo volare sull’asfalto. L’impatto è stato talmente violento che l’arrivo successivo dei soccorsi è servito soltanto per accertarne il decesso.

Morte Giuseppe Bellanca, chi è era il tenore

Nato a Palermo (città con grande tradizione nella musica lirica) nel 1970, Giuseppe Bellanca aveva manifestato una passione per la musica classica sin da bambino. Da ragazzo aveva studiato al conservatorio ‘Vincenzo Bellini‘, specializzandosi nel suonare il violino ed il pianoforte. Solo in un secondo momento si era appassionato alla lirica ed al canto ed aveva ottenuto l’ingresso nel coro del teatro Massimo di Palermo. Nel 2004 aveva compiuto il grande salto quando era riuscito a vincere il concorso per entrare a far parte del coro del teatro ‘Scala’ di Milano. Per anni si era esibito all’interno del coro, ma negli ultimi anni aveva cantato anche come solista.