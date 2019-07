Mondiale calcio femminile: dove vedere Usa-Olanda

I mondiali di calcio femminile sono giunto all’epilogo, dove vedere la finale Usa-Olanda?

I mondiali di calcio femminile che hanno fatto registrare molti ascolti stanno per calare il sipario, ma lo fanno con una gara da fuochi d’artificio. Usa e Olanda con un tabellino di marcia lodevole sono giunte all’ultimo step di questa affascinante competizione.

Favorite sono le statunitensi, che hanno anche la sua attaccante Morgan in testa alla classifica delle marcatrici con 6 gol a pari merito con la White dell’Inghilterra. La Morgan potrebbe essere prima in assoluto segnando nella finale.

Le olandesi comunque non partono già sconfitte, all’attivo per loro il successo nell’europeo che ha dimostrato la loro forza, tanto che si sono confermate in questo mondiale rappresentando una rivelazione davvero interessante.

Dove vedere la finale Usa-Olanda

La finale dei mondiali di calcio femminile Usa-Olanda farà registrare un seguito notevole, vista la grande attenzione che è stata rivolta dal pubblico durante tutte le fasi precedenti. Per poterla vedere dunque, a quali reti televisive ci possiamo affidare?

I canali che hanno fin dall’inizio seguito i mondiali di calcio di femminile, comprese le gare dell’Italia, seguiranno anche la diretta della finalissima. Alle ore 17 di domenica 7 luglio dunque, ci si potrà sintonizzare su Sky Sport Mondiali (canale 202), oppure su Rai Sport.

Per quanto riguarda gli abbonati Sky, qualora non possano seguire l’evento in televisione, attraverso i dispositivi mobili potranno accedere alla diretta tramite l’applicazione Sky Go.

In alternativa, chi non potrà vedere direttamente la partita, si potrà tenere aggiornato sugli eventi della gara e i gol segnati in tempo reale attraverso il servizio Diretta gol.it.