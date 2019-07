Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2019: lo Scorpione è nervoso, grande estate per il Sagittario

Venerdì 5 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornata caotica che però potrebbe essere anche risolutiva. Se penso a come è iniziata questa settimana, in maniera piuttosto sbandata, adesso hai decisamente una marcia in più. Io ricordo sempre che agosto è un mese potente, quindi bisogna attivarsi in anticipo. Le prossime quattro settimane potrebbero essere piene di incontri, di novità, di voglia di fare, di proposte a cui bisogna dire no, quindi non fate i preziosi. Io so che l’Ariete è sempre molto diretto, quando vuole fare una cosa la fa, però a volte prende troppo tempo. Se per esempio c’è una situazione di lavoro che non convince d’accordo rifletterci però ricorda sempre che l’autunno non sarà così splendente come l’estate, quindi è adesso che bisogna cogliere al volo le occasioni anche per salvaguardare i prossimi mesi;

Toro. In questo venerdì il Toro sente un po’ di stanchezza, un piccolo momento di tensione. Per fortuna, sabato e domenica saranno giornate migliori. Sarà anche colpa del clima. In questo momento, forse più facile a dirsi che a farsi, sarebbe utile abbandonare qualsiasi forma di polemica ma è da qualche ora che sei piuttosto nervoso e questo si nota, si nota in famiglia e nei rapporti d’amore;

Gemelli. I Gemelli in questo periodo devono cercare di mantenere la calma e forse anche di fare buon viso a cattivo gioco. Non è con una strategia, anche se efficace apparentemente, che si possono cambiare le cose. Bisogna aspettare che arrivi l’autunno, quando giustizia sarà fatta soprattutto se qualcuno ha cercato di fermarti. Da stasera fino a domenica i pensieri sono troppi. L’amore però può salvaguardare il tuo animo che in questo periodo un po’ burrascoso;

Cancro. Non devi scoraggiarti, anche se ultimamente ti sembra davvero di lottare contro i mulini a vento, di nuotare controcorrente. Chi deve superare una prova per ottenere consensi probabilmente sta attraversando un periodo di verifiche. Poi c’è anche chi non vuole più fare delle esperienze di lavoro ma è costretto a viverle. Sempre un ottimo oroscopo, invece per ciò che concerne i sentimenti, nel senso che se c’è un’indecisione ora saprai capirne i motivi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone con la Luna nel segno può fare molto. Questo è un periodo che premia i nati Leone. Sì, magari vorresti qualcosa di più però è difficile che non arrivi una missione, un compito, un progetto. Tutto va fatto in regola e a regola d’arte, senza mostrare troppa ambizione, senza mostrarsi i migliori del mondo. Ricordo che spesso il Leone sbaglia quando vuole primeggiare un po’ troppo, primo perché si fa delle inimicizie e secondo perché magari si vende in un certo modo anche se poi magari le situazioni vanno in maniera diversa. Quindi prima di dire che sei forte fallo notare con i fatti, non solo con le parole. Possiamo dire che luglio e agosto sono mesi di rivalsa;

Vergine. Per te è sempre un po’ difficile dimenticare il passato, però in certe condizioni bisogna reagire. Se una storia non è stata positiva per te ora è giusto che tu ti prenda una bella rivincita e le storie che stai vivendo ora rispetto al mese di giugno, che è stato difficile, sono migliori. Luglio promette protezioni e tra l’altro avremo un recupero lavorativo molto importante di cui vi parlerò presto;

Bilancia. La Bilancia in questo momento è veramente nel pieno di una grande tensione. Il desiderio più ampio della Bilancia è starsene per conto proprio, quindi se in questi giorni anche se siete innamorati, se avete un amico Bilancia e lo vedete un po’ lontano (magari non riuscite a sentirlo), un motivo c’è e non bisogna tra l’altro forzare la mano al destino. Nel lavoro ti sembra di aver perso potere, di aver fatto le cose al meglio ma di non aver avuto le conferme che desideravi;

Scorpione. Lo Scorpione ha un’altra giornata in cui può essere giù di corda. Sta attento a non farti coinvolgere in discussioni che possono tendere i nervi. Nonostante tu abbia un grande vigore, in queste ore sarà meglio farsi scivolare le cose addosso. Un piccolo progetto di lavoro, magari un recupero lavorativo, ci sarà dall’autunno però attenzione perché bisogna tirare la cinta, la corda. In qualche modo, questo è un periodo in cui devi risparmiare o devi adattarti a nuovi ritmi, a nuove situazioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario bisogna dire che l’estate è veramente premiata, quindi chi ha un’attività in proprio può riuscire a fare qualcosa di più, chi lavora a provvigione può guadagnare qualcosa in più anche in vista di agosto. Se si chiude una porta si apre un portone, e arriveremo anche al punto di dire che il Sagittario può guadagnare qualcosa facendo un po’ meno? Da stasera a domenica è probabile che torni solo un piccolo calo dal punto di vista dell’energia;

Capricorno. Se c’è stata una separazione, se una persona è stata lontana, se un ricordo fa male, cerca di attivarti affinché tutto questo non ti dia più fastidio. Io credo sia opportuno fare qualcosa di nuovo ma, se questo proprio non è possibile, devi cercare di metterti in gioco cercando di superare qualche problema. In questo periodo sei ancora sottoposto a una certa tensione planetaria e c’è anche chi deve mettere in regola alcune questioni legali o finanziarie che sono state frutto proprio di un paio di anni difficili o comunque complessi, quindi anche chi ha cambiato lavoro, gruppo, soci, deve mettere le cose in ordine;

Acquario. L’Acquario è veramente in un momento di grande stanchezza, direi a livello proprio psicologico, e quindi c’è da proteggere qualcosa, forse una proprietà i soldi. Nn sono un gran problema, di solito, i soldi per l’Acquario, non perché sia ricco ma perché l’Acquario sa che ci sono cose più importanti. Tuttavia, in questo momento la libertà costa un po’ troppo e quindi tutto quello che ha in mente un Acquario non è possibile magari da realizzare perché mancano quattrini. Voglia di cambiare aria? Assolutamente sì. Qualcuno chiude un ufficio per lavorare in casa oppure dovrà, per forza di cose, aggiornare una situazione. Dal punto di vista economico e anche direi sentimentale bisogna essere un pochino cauti anche in vista del prossimo mese;

Pesci. Le persone giovani potrebbero iniziare un corso particolare. Chi ha qualche anno in più deve sbrogliare una questione legale o personale. Se ti stanno mettendo degli intralci nel tuo lavoro, non preoccuparti perché dall’autunno tutti questi bastoni tra le ruote si spezzeranno, e tu sarai più libero non solo di agire ma anche di correre più veloce. Se c’è stata una disputa con qualcuno (ricordo che nel tuo caso specifico le delusioni vanno sempre stemperate nel tempo) non è che questo è un momento che come una bacchetta magica cancella tutte le tensioni che ci sono state, però ti permette di vivere qualcosa di più. Una crisi d’amore, sappiamo che il mese di giugno è stato un mese u po’ difficile, di attrito, potrebbe essere superata proprio a luglio. E comunque questo resta un ottimo oroscopo per chi può e vuole conoscere delle persone, senza però recriminare e soprattutto senza vivere delle tensioni. Prudenza per chi ha due storie in corso: bisogna essere sereni anche da questo punto di vista.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento