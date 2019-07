La Regina Elisabetta manca al battesimo di Archie: aveva già un impegno

La Regina Elisabetta non ha potuto partecipare al battesimo del piccolo Archie, primo figlio di Harry e Meghan, a causa di un impegno improrogabile.

Il piccolo Archie, il royal baby nato appena due mesi fa, è già argomento di discussione per i giornali scandalistici britannici. Il mese scorso era stato fatto notare che la Regina Elisabetta aveva vietato al bambino di partecipare alla tradizionale sfilata dei reggimenti inglesi ed ora pare che la sovrana fosse l’unica assente alla cerimonia per il battesimo.

In questo caso, però, ad essere accusati per la mancanza della sovrana sono i duchi del Sussex. Pare infatti che i due avessero spostato la data dell’evento per permettere al Principe Carlo di presenziare, ma che non lo abbiano voluto fare quando hanno saputo che un impegno istituzionale avrebbe portato la Regina fuori da Londra.

La Regina Elisabetta manca al battesimo di Archie: criticati Harry e Meghan

Secondo quanto riferito da una fonte interna alla famiglia reale, i duchi avrebbero dovuto sapere che nel giorno in cui è stata fissata la data del battesimo la sovrana non avrebbe potuto partecipare: “La scelta di non aderire alle tradizioni della coppia è ampiamente supportata. Sono giovani, stanno prendendo una strada differente dagli altri membri della famiglia reale e questo è visto con enorme favore. Ma lo devono fare nel rispetto della tradizione” dice la fonte che poi motiva l’assenza della Regina: “Sua maestà era già impegnata per l’annuale Holyrood Week in Scozia e questo evento ha la priorità”.