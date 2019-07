“Salvini Muori”: Lodo Guenzi non ci sta, denuncia sui social e promette di pulire

Lodo Guenzi, cantante de ‘Lo Stato Sociale’, si è schierato contro le scritte di odio verso Salvini. Dopo averne denunciata una sotto casa, ha promesso che la cancellerà in prima persona se il comune non provvede.

Il cantante de ‘Lo Stato Sociale‘ Lodo Guenzi ha dato una dimostrazione di senso civico e di maturità nel confronto con un post su Instagram in cui critica chi scrive parole di odio contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Guenzi è notoriamente di posizione avversa al leader della Lega, ma la sua idea di opposizione politica è basata sul valore del confronto e non sullo squallore dello scontro violento, per questo motivo invita chi fa opposizione a cercare un modo più raffinato e civile di esprimere la propria posizione.

Il post di Lodo Guenzi si apre con uno sfogo: “Questa scritta mi fa schifo. È davanti a casa mia e ogni mattina spero di trovarla cancellata. Ci penso spesso al perché mi fa tanto incazzare. Al di là della miseria della frase, ricevere questo tipo di merda fa parte della vita di un uomo pubblico, in fondo se succede a me figuriamoci a lui. Eppure io questa scritta non la sopporto”.

Lodo Guenzi: “Lasciamo agli altri l’odio”

Insomma per il cantante la vista della scritta “Salvini Muori” è insopportabile. Il motivo che causa in lui disagio è proprio l’idea di augurare la morte a qualcuno, l’esprimere odio per un’altra persona: “Dovremmo lasciare ad altri queste cazzate, le minacce di morte alle famiglie sinti a cui consegnano la casa popolare, gli ‘spero che i negri ti stuprino troia’ a Carola Rackete, i ‘bruciamo i rom’. Lasciamo ad altri questo schifo e scegliamo l’intelligenza, il paradosso, l’ironia, il gioco, la poesia e la passione. Anche nello scontro, soprattutto nello scontro”.

L’artista ci tiene a precisare anche che la sua non è una critica ai murales in sé, che trova una forma d’arte, ma all’utilizzo errato del linguaggio: “Perché frasi come queste sono merda fascista, e non fanno che costruire una società fascista. Non so quando abbiamo cominciato ad arrenderci a questo squallore, ma risponde alla merda con la merda farà sempre e solo vincere la merda. Chi parla male pensa male. Chi pensa male agisce male”.

La disapprovazione di Guenzi nasce dall’idea che la violenza non ha mai risolto nulla e che piegarsi alla violenza verbale utilizzata in certi contesti per contrastarla non porta a nulla, se non all’ acuirsi della stessa. A chiusura del post il cantante promette di cancellare lui stesso quella scritta qualora si dovesse trovare in quel muro al suo ritorno dalla tournée.