Temptation Island, la mamma di Katia Fanelli su Vittorio Collina: “Un galantuomo d’altri tempi”

Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la mamma di Katia Fanelli tesse le lodi del genero Vittorio Collina.

Mentre la sesta edizione di “Temptation Island” è ancora in onda ogni lunedì su Canale 5, la mamma di Katia Fanelli, in una intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, tesse le lodi del genero Vittorio Collina. Parlando di Vittorio, infatti, la mamma della della vulcanica Katia, protagonista assoluta dell’edizione in corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, per il suo carattere esplosivo, ha dichiarato:

“E’ un galantuomo, un ragazzo d’altri tempi. Cerca di accontentarla in tutto, è molto accondiscendente”.

La mamma di Katia: “Se dovesse andare male con Vittorio, mi dispiacerebbe molto”

Nonostante Katia in più di qualche occasione si sia lamentata di Vittorio per la sua scarsa personalità, la signora Giovanna, così si chiama la mamma di Katia, ha mostrato parole di affetto per il ragazzo:

“Se dovesse andare male tra di loro mi dispiacerebbe molto. La porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. Anche Katia ha dei valori solidi, ha le sue fragilità”.

Riusciranno Katia e Vittorio ad uscire indenni dal programma, più uniti ed innamorati che mai? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, vi ricordiamo che lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi