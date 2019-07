Balotelli rimane senza squadra ma intanto fa discutere per una scommessa da 2000 euro – VIDEO

Svincolatosi dall’Olympique Marsiglia, Mario Balotelli è attualmente un giocatore senza squadra.

Accostato a tantissime compagini, mentre vanno inizando i vari raduni, rimane un giocatore senza squadra (il Parma, per esempio, s’è tirato fuori dalla corsa al giocatore, come dichiarato dal Presidente Pizzarotti: “Balotelli? Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perché un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti”).

Il timore che possa diventare anche sotto questo punto di vista un nuovo Cassano (giocatore sublime divenuto ex a soli 34 anni, dopo una carriera contraddistinta più dalle cassanate che dalle giocate) cresce.

Intanto, l’ex centravanti della Nazionale (che potrebbe tornare in Nazionale, dato che il Ct è il suo mentore Roberto Mancini, ma che parrebbe più o meno scaricato anche da lui) riesce a far notizia per un motivo assolutamente extracalcistico: il classe ’90 – in vacanza a Napoli (città alla quale è da sempre legato) – ha infatti postato un video in cui porta un uomo a buttarsi in mare con una Vespa per una scommessa da 2000 euro (o almeno, così riportano gli altri media che hanno scritto del video in questione)

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno così ! 😂😂😂 (Vespa ripescata). Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 5 Lug 2019 alle ore 10:04 PDT

Il video è stato visto da un milione di persone in nemmeno 12 ore: qualora non gli riesca di tornare ai livelli cui ci aveva abituato, potrebbe pur sempre riciclarsi come webstar (anche perché ci appare più divertito che quando gioca a pallone).