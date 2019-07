Calciomercato Inter, Icardi si promette alla Juve mentre il Napoli offre Insigne. E se poi rimanesse?

Il destino di Mauro Icardi rimane uno dei temi più caldi del mercato dell’Inter (al pari dei possibili acquisti di Lukaku e Dzeko, entrambi desiderati da Conte ma con due società alle spalle non intenzionate a cederli facilmente).

Abbiamo già parlato un paio di giorni fa delle foto interpretabili come un segnale alla Juventus e se l’ipotesi che vorrebbe Icardi promesso sposo della Vecchia Signora sia sempre molto accreditata (l’ex capitano nerazzurro avrebbe detto ad un amico che non gli rimane che vestire bianconero), quest’oggi ha ripreso a circolare con insistenza la voce che vorrebbe Mauro Icardi possibile prossimo centravanti del Napoli.

E se nel caso della Juve c’è una sovrabbondanza di giocatori in attacco che rendono la trattativa non immediata (con Cristiano Ronaldo promesso centravanti, cosa fare con Higuain, Mandzukic e Kean?), il Napoli sarebbe pronto ad accogliere il due volte capocannoniere della Serie A e – secondo il Corriere dello Sport – sarebbe disposto a mettere sul piatto Lorenzo Insigne (profilo che piace ad Antonio Conte, come piacerebbe Dybala di cui però la Juve non ha intenzione di privarsi).

Si attendono novità nei prossimi giorni, anche se è sempre più probabile che Icardi innanzitutto inizi il ritiro con l’Inter.

E se poi convincesse Antonio Conte?

E se ci si convincesse più in generale che ha ragione l’ex presidente Massimo Moratti che – in un’intervista a gazzetta.it – ha dichiarato: “Dzeko e Lukaku sono ottimi attaccanti. Uno ha grande talento, l’altro ha grande fisico. Ma Icardi è più forte“?