Spaventosa esplosione in un centro commerciale: edifici sventrati, almeno 20 feriti

Sono una ventina dei quali due in gravi condizioni i feriti dell’esplosione provocata da una fuga di gas, avvenuta in un centro commerciale

Sono immagini assolutamente terribili quelle mostrate in seguito ad una violentissima esplosione avvenuta in un centro commerciale. Una deflagrazione di un’intensità tale da sventrare interi edifici e spargere detriti e macerie ovunque, anche a centinaia di metri di distanza. L’incidente si è verificato in Florida, Usa e stando ad un primo bilancio dei soccorritori riportato dai media locali, almeno 20 persone sarebbero rimaste ferite, 2 delle quali verserebbero in gravi condizioni.

Le cause dell’esplosione nel centro commerciale

La causa dell’esplosione avvenuta nello shopping center della cittadina di Plantation, che si trova a ovest di Fort Lauderdale, è ancora ignota anche se i vigili del fuoco ritengono che sia direttamente collegata ad una fuga di gas. I pompieri di Plantation, che si trova ad una cinquantina di chilometri da Miami, hanno infatti scritto su Twitter “Esplosione di gas, diversi pazienti feriti”, mentre le tv locali mostrano edifici parzialmente distrutti e macerie ovunque. Una palestra sarebbe rimasta gravemente danneggiata in seguito all’esplosione.