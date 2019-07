Investita da uno scooter mentre attraversa le strisce pedonali: muore una prof in pensione

Non ce l’ha fatta il pedone investito da uno scooter mentre attraversava la strada. È morta la prof in pensione, 86 anni, docente di latino.

L’incidente mortale per la prof Ada Bachetti

La prof Ada Bachetti, residente a Marano di Napoli, era stata investita sulle strisce pedonali. Ricoverata immediatamente, non ha superato la notte. In molti la ricordano per aver insegnato tanti anni latino e ormai in pensione, vista l’età di 86 anni.

La donna era stata portata dai soccorsi all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito dell’incidente sulle strisce pedonali, ai Colli Aminei, dopo esser stata investita da un veicolo. Più precisamente lo scontro era stato con un motorino con a bordo due persone che hanno proseguito la corsa senza fermarsi.

La professoressa Bachetti ben voluta da tutti, esercitava anche il ruolo di diacono in parrocchia. E per questo suo essere caritatevole, risulta infatti donatrice di organi.

Le condizioni di salute critiche: la prof non supera la notte

Quando era giunta in ospedale, le sue condizioni non erano delle miglipri e già trapelava una situazione critica. I medici avevano ritenuto opportuno ricoverarla presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli, a causa delle lesioni che si erano create a causa dell’impatto. Intanto le autorità sono in moto per scovare le due persone che, in sella allo scooter, hanno investito il pedone senza fermarsi e prestare soccorso.

Shock tra i residenti, i quali già da tempo, come spiega il Today, si stavano battendo affinché le strisce pedonali vengano spostate. Queste infatti sono ad oggi site in una posizione poco visibile e in prossimità di una curva.