La paura per il Big One cresce: nuova scossa di magnitudo 7.1, la più forte in 20 anni

Grande paura in California a distanza di nemmeno due giorni dalla scossa precedente: dopo il sisma da 6.4 di magnitudo, una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 – con epicentro ad appena 900 metri di profondità – ha colpito il Sud dello stato della west coast statunitense.

La terra che da tempo attende il c.d. big one, è stata colpita a poca distanza di tempo da due sismi molto potenti, con la scossa avvenuta quest’oggi intorno alle 5.19 di mattina (erano le 20.19 in California) che è la più forte negli ultimi 20 anni.

I dati riportati sono quelli prodotti dall’Istituto geofisico americano (e riportati da Repubblica). Secondo l’INGV, la scossa avrebbe avuto una magnitudo minore – ed un epicentro a maggiore profondità:

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.8 è avvenuto nella zona: Central California, United States [Land: United States], il

06-07-2019 03:19:58 (UTC) 5 ore, 39 minuti fa

06-07-2019 05:19:58 (UTC +02:00) ora italiana

05-07-2019 20:19:58 (UTC -07:00) orario locale nella zona del terremoto (America/Los_Angeles)

con coordinate geografiche (lat, lon) 35.81, -117.54 ad una profondità di 20 km.

Di seguito alcuni tweet postati dagli utenti con video seguenti alla scossa che mostrano la violenza del terremoto (e le reazionu più o meno inconsulte dei californiani):

