Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2019: il Toro deve stare attento ai soldi, la Vergine si prepara per una fine dell’anno migliore

Sabato 6 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questi giorni devi stare attento a non suscitare polemiche, nella coppia, nelle relazioni con gli altri. Queste del weekend- come mi piace definirle- sono delle giornate test. Voi sapete che io parlo di giornate test quando ci sono delle giornate in cui la confusione planetaria alimenta qualche discussione nella coppia. Allora, se il fine settimana è buono, ovvero la coppia funziona, non ci saranno grandi problemi, mentre se ci sono situazioni che non vanno e la coppia è un po’ malandata, evidentemente ci sarà da recuperare qualcosa. Forse uno dei due è stato lontano, fisicamente o psicologicamente, e bisogna recuperare Per il lavoro sai come la penso. Bisogna adesso battere il ferro finché è caldo e non aspettare l’autunno. Paradossalmente proprio l’estate, che di solito è la stagione della vacanza e del relax, potrebbe essere per molti Ariete invece la stagione del lavoro, dei buoni intendimenti in vista del futuro;

Toro. Sabato e domenica sono giornate di pieno recupero per quelli che vogliono dimenticare ciò che è accaduto tra giovedì e venerdì, perché in questa parte centrale della settimana ci sono stati dei disturbi fisici, personali, persino amorosi. Se ci sono soldi da spendere raccomando anche molta prudenza in famiglia perché è proprio lì che ci sono gli scontri maggiori. Ora, io ho parlato di soldi da spendere non perché ce ne siano in eccesso ma perché bisogna programmarli bene, per eventi, situazioni importanti;

Gemelli. I Gemelli devono un po’ aspettare. Ecco, questo è quello che ripeto e che ho scritto anche sul mio libro, lo sapete. Questo è un anno che porta qualche disputa. Nella migliore delle ipotesi il dubbio è se rinnovare un contratto oppure no. Altri invece questo dubbio non l’hanno avuto perché ci sono delle situazioni che sono arrivate ai ferri corti. Alcune tensioni restano in atto. Qual è la panacea? Qual è la cura? L’amore. Io credo che l’amicizia, l’amore, la passione per i Gemelli adesso costituiscono una sorta di valvola di sicurezza per uscire fuori da una fase di polemiche, per qualcuno addirittura di dispute che possono essere in qualche caso di tipo legale;

Cancro. Per te i ripensamenti sono veramente all’ordine del giorno, e non solo perché sei governato dalla Luna che in astrologia rappresenta la mutevolezza d’umore, ma anche perché in queste ore ci sono diversi cambiamenti. Tu sei capace, appunto, di mutare idea più volte nel corso della stessa giornata ma una persona che fino a qualche tempo fa era un baluardo, un riferimento stabile, adesso potrebbe non esserlo più. E d’altronde, per molti nati Cancro è dall’inizio dell’anno che ci sono proprio delle situazioni alterne da questo punto di vista.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, dipende dall’età e dalle circostanze, però adesso è protagonista. È chiaro che chi ha un ascendente, anche il Leone, chi ha molti pianeti in segni i fuoco, avrà l’occasione per farsi valere, per farsi sentire, anche per togliersi un sassolino dalla scarpa e questo lo sto spiegando dagli inizi della settimana. Ma quando un Leone è forte mette in evidenza tutti i suoi buoni propositi, il suo buon carattere generoso, ma anche quel piccolo difetto che a volte è rappresentato dalla presunzione che invita a fare di più di quanto uno potrebbe fare e allora io dico sempre al Leone- magari facendolo arrabbiare però devo parlare da astrologo- se sei certo di fare una cosa falla ma non darti per vincente prima di avere affrontato la battaglia;

Vergine. La Vergine in questi giorni deve risolvere un piccolo problema pratico ma sappiamo che in questo la Vergine è bravissima, quindi tutte le questioni familiari, personali, economiche che sono in ballo sono anche in soluzione. La fase più bella ci sarà tra ottobre e dicembre, quindi questo resta un periodo di preparazione a eventi eclatanti ma non posso escludere che già un evento ci sia entro la metà di questo mese di luglio per chi vuole avere un figlio, per chi vuole trasferirsi per chi vuole riposarsi. C’è una grande azione di questo cielo atta a riparare danni del passato.

Bilancia. La Bilancia deve accettare quello che c’è, quello che passa il convento come si dice, nel senso che questo non è un momento molto molto creativo e anche chi ha ricevuto un incarico non è del tutto convinto che sia un incarico facile. Forse qualcuno vuole approfittare anche della tua benevolenza, della tua temperanza, per riuscire a scaricarsi un problema dalle spalle, ed è proprio questo che pensano molti Bilancia. Puoi però rimpadronirti della tua vita, quindi se puoi dare qualcosa in meno nel lavoro, nella via di tutti i giorni, puoi dare più tempo alla tua vita privata. Recupera il tempo libero, recupera la tua creatività. In amore ci sono mille perplessità;

Scorpione. Lo Scorpione può trovare una soluzione anche riguardo a problemi annosi che sono nati di recente anche dal punto di vista fisico. Qui bisogna capire se continuare a fare una certa strada, una certa via, sia giusto oppure no. Lo Scorpione si intestardisce, si incaponisce, e così facendo però rischia di state male. Quanti di voi nati sotto il segno dello Scorpione hanno vissuto momenti difficili a livello fisico, siete stati male quando contemporaneamente nella vita di tutti giorni avevate un problema di lavoro o d’amore, perché voi somatizzate, non uscite facilmente fuori da tensioni. Io spero che già in questo luglio ci sia tempo per fare una vacanza e riprendersi un po’ di tranquillità.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario tra sabato e domenica vive giornate in cui si trova in una condizione di stress e nervosismo. È vero che il Sagittario adesso è un po’ in urto, in lotta con un datore di lavoro, magari ha qualche contrasto, però si cade in piedi. Addirittura chi ha chiuso una situazione ne potrà aprire un’altra più fruttuosa. Quando stai solo stai male, ma se c’è qualcuno che cerca di prendere il sopravvento nella tua vita stai ancora peggio e quindi, in questo momento, chi non ha un amore lo vorrebbe ma alle sue condizioni. Non è facile;

Capricorno. Sei sempre molto netto nel chiudere le relazioni, le amicizie, ma ci metti del tempo. Tu sai che a un certo punto è necessario effettuare delle potature. Costano, costano care, ne hai fatte parecchie dall’anno scorso e adesso piano piano stanno nascendo nuove gemme. Tuttavia, se hai detto troppo potresti pentirti. In questi giorni c’è una storia d’amore da proteggere. Se ce ne sono due, ancora di più. Attenzione a non metterti nei guai;

Acquario. L’Acquario sabato e domenica vive in maniera liberatoria. C’è il rischio però di aver intrapreso una strada sbagliata solo per egocentrismo. Attenzione all’ambito del lavoro. È vero che l’Acquario è opposto al Leone, quindi ha una gran stima di sé e vi ricordo sempre quello che dico spesso, cioè che il Leone dice “Amatemi perché io valgo”, mentre l’Acquario dice “Amatemi e vi dimostrerò che valgo”. Ecco, forse non tutte queste dimostrazioni sono andate a buon fine. Adesso bisogna capire- soprattutto nel lavoro- quanto sia giusto esporsi, perché se sei molto stanco e guadagni poco, se ci sono delle situazioni che stanno cambiando e non come vorresti tu, forse è un periodo in cui si può anche rinunciare a un progetto oppure cercare di fare le cose che più piacciono;

Pesci. In questo weekend il Pesci torna un po’ sbandato. Va detto che però, rispetto all’anno scorso, nell’ambito del lavoro ci sono state delle soluzioni. Anche chi ha vissuto una crisi, o ha aspettato aiuti dall’esterno sa che sono arrivati. Quindi si cresce, l’autunno sarà eccellente e in amore luglio promette molto bene, tanto che si potrebbero anche fare progetti di famiglia. Il segno dei Pesci è sempre molto fantasioso e quindi in amore trova un buon accordo quando al suo fianco accetta una persona un po’ più rigorosa, magari anche un po’ despota però capace di mettere ordine nelle sue idee.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento