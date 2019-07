Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 6 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Sbarchi, offensiva delle Ong”

Patto con Malta, ma Mediterranea pretende l’immunità. Salvini: nessuna resa. Carola: rifarei tutto

La sfida di tre navi ai porti vietati. Di Maio: non cadiamo nel loro show

Dopo il caso Sea-Watch, in primo piano su il Corriere della Sera un nuovo capitolo su navi e migranti. Questa volta si parla della Ong italiana “Mediterranea Saving Humans”, la cui nave ha salvato 54 migranti nel Mediterraneo. Ci sarebbe l’accordo dell’Italia con Malta, pronta ad accogliere 13 di quelle 54 persone, ma la nave ha rifiutato di attraccare lì. Troppo difficoltoso per via dei malati di scabbia trasportati, allo stremo delle forze. Questi migranti sono comunque stati soccorsi e trasportati in ospedali italiani. Per Matteo Salvini “il rifiuto a entrare in porto (e quindi ad assoggettarsi ai controlli e alla legge maltese) è una provocazione assurda e una scorciatoia per dribblare le norme di un altro Paese membro dell’Unione europea”.

-“Sei mesi a Sala

«Un processo a mio lavoro»”

È stato condannato a sei mesi di reclusione (convertiti in 45mila euro di multa) il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino del capoluogo lombardo si sarebbe macchiato di falso e avrebbe retrodatato due verbali, ai tempi della sua carica di Commissario per l’Expo.

Il Sole 24 Ore

-“Dall’e-fattura un extra da 4 miliardi”

In primo piano sulla prima pagina de Il Sole 24 ore di oggi un focus sui risultati raggiunti grazie alla fattura elettronica, capace di combattere l’evasione fiscale e di favorire introiti allo Stato per circa 4 miliardi.

-“Amazon, da uno scantinato al top del mondo in 25 anni”

Amazon compie 25 anni: era il 5 luglio del 1994 quando Jeff Bezos fondò la società che ha sede a Seattle. Il Sole 24 Ore ripercorre la straordinaria impresa dell’azienda leader nel settore e-commerce, dagli inizi vissuti all’interno di uno scantinato fino a diventare l’Internet company più grande al mondo.

La Gazzetta dello Sport

-“Icardi spacca

De Laurentis: 60 milioni

Ed è sfida anche per Leao”

Luigi De Laurentis vuole Mauro Icardi al Napoli. Sul tavolo sono pronti 60 milioni di euro da offrire all’Inter per riscattare il cartellino del giocatore. Ma anche la Juventus lo ha puntato…

-“Appuntamento Yes

Inter-United, il summit

Lukaku in Asia con Conte?”

Giorni caldi. Fissato per l’inizio della prossima settimana l’incontro tra i club

L’Inter vuole Romelu Lukaku e adesso passa all’attacco. Si attende per la prossima settimana l’incontro tra Inter e Manchester United utile per definire un accordo. Il club nerazzurro vorrebbe chiudere l’affare prima dell’inizio della tournée che porterà la squadra in Asia.

La Repubblica

-“I migranti e il Pd

Gentiloni a Renzi

Io accuso Salvini”

Scontro a Sinistra

Lettera dell’ex premier: è vero, sullo Ius soli potevamo fare di più

Libia, cresce il bilancio della guerra: mille morti e cinquemila feriti

Due navi ong con 100 naufraghi bloccate dall’Italia

In primo piano, sulla prima pagina de La Repubblica, lo scontro all’interno del Pd innescato dalla lettera di Matteo Renzi pubblicata ieri dal quotidiano. L’ex Presidente del Consiglio, nonché ex segretario Pd, ha chiamato in causa Minniti e Gentiloni. La risposta di Paolo Gentiloni non si è fatta attendere.

-“Ecco Carola

Basta muri

Rifarei tutto”

La prima intervista alla comandante della Sea-Watch. “Alla mia generazione dico: lottiamo, non possiamo restare seduti. Sono europea, non tedesca”.

Su La Repubblica, in esclusiva, la prima intervista rilasciata da Carola Rackete dopo il suo rilascio.

La Stampa

-“Conte: sulla Von der Leyen Lega e 5S non pongano veti”

Il capo del Governo sui conti pubblici: niente tagli, rivedremo la spesa

Intervista al premier gli eurodeputati di maggioranza le diano la fiducia

Se salta la presidente, non avremo il commissario forte che meritiamo

Su la pagina de La Stampa il titolo principale di oggi è dedicato a un’intervista rilasciata del premier Giuseppe Conte. “Serve l’Europa per affrontare le migrazioni e occorre che l’Italia sostenga il pacchetto nomine per aggiudicarsi un ruolo di riguardo nell’unione”, ha detto il Primo Ministro.

-“L’Ong rifiuta di andare a Malta. Salvini: vogliono l’impunità

Perché la Libia non ferma i migranti”

Ancora in prima pagina, anche per La Stampa, la questione dei migranti soccorsi dalla Ong italiana Mediterranea. L’Ong sembra intenzionata a non cedere all’opposizione del Ministro Salvini.

