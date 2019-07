Slovenia, eretta una statua di Melania Trump nella sua città natale. Ma non piace a nessuno

Una controversa statua della First Lady statunitense Melania Trump è stata eretta nella sua città natale slovena.

Sevnica, nella Slovenia centrale, vanta ora ciò che si dice sia la “prima statua della first lady degli Stati Uniti”, scolpita dall’artista locale Alex ‘Maxi’ Zupevc.

Nonostante il loro orgoglio per la “figlia” più famosa della città, molte persone del posto non sono rimaste affatto impressionate dal tributo in legno alla signora Trump. Un residente ha detto: “Non assomiglia a Melania“, mentre una televisione locale ha parlato di “vergogna”, come riportato dal quotidiano “Metro”.

Le immagini pubblicate sul web mostrano il monumento raffigurante la first lady statunitense con un’espressione facciale insolita e la mano alzata come se stesse salutando.

Per ora nessun commento da Melania Trump

La statua è “vestita” con la tuta blu polvere Ralph Lauren che la signora Trump ha indossato per la cerimonia inaugurale di insediamento di suo marito come presidente degli Stati Uniti nel gennaio 2017.

La statua è stata ideata dall’artista statunitense Brade Downey, che ha poi assunto l’artigiano locale Ales Zupevc, conosciuto come Maxi, per realizzare la scultura.

L’unica istruzione data a Zupevc è stata proprio sull’abito, che doveva necessariamente essere dello stesso colore di quello indossato da Melania durante la cerimonia inaugurale. Al momento non sono arrivati commenti dalla First Lady.