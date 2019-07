Temptation Island 6, una coppia ha preso in giro la produzione per fare business?

“Dagospia”, in esclusiva, lancia uno scoop che riguarda “Temptation Island 6”: una coppia avrebbe preso in giro la produzione per fare soldi.

Mentre la sesta edizione di “Temptation Island” è ancora in onda (lunedì, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata), il sito “Dagospia”, in esclusiva, lancia uno scoop riguardante una coppia che ha partecipato al programma, quella formata da Jessica e Andrea. Secondo il noto sito, i due avrebbero partecipato al reality con il solo scopo di aumentare i loro followers su Instagram e, di conseguenza, fare soldi. Jessica starebbe, quindi, facendo finta di provare un interesse per il tentatore Alessandro ed Andrea starebbe facendo finta di essere geloso della coppia nascente:

““Non è più l’isola delle corna, è l’isola delle sole? A “Temptation Island” Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano.

“Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto” ha svelato una persona che afferma di conoscerli. Jessica e Andrea sarebbero arrivati nel reality dunque con lo scopo di ottenere successo e sfruttarlo per fare soldi”.

Deianira Marzano: “Jessica ed Andrea stanno mettendo in piedi una farsa”

Le scoop di “Dagospia” è confermato da Deianira Marzano:

“Questa coppia ha scambiato Temptation Island per una fonte di pubblicità. Lui per il suo negozio di parrucchieri e lei per farsi comprare le cose da lui e le borse firmate che le servono. Questo è davvero molto grave perché questo ragazzo che scatena pena nelle persone perché piange, in realtà sta facendo una farsa. Ma che piangi a fare e piangi a fare, che qui gli unici che dobbiamo piangere siamo noi che ci volete prendere in giro. Ma tutto apposto? Giustamente il parrucchiere deve mantenere il tenore di vita di questa ragazza. Allora dice, è meglio che andiamo a fare tu i genoveffi e io i pianti a Temptation Island, così ti compro gratis le cose. Ma tutt’apposto?”.

Maria Rita Gagliardi