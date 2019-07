Calciomercato, la Cina è vicina per El Shaarawy; Mourinho rifiuta un’offerta mostruosa dal Guangzhou Evergrande

La Cina chiama, El Shaarawy e la Roma rispondono: l’esterno d’attacco giallorosso è in procinto di trasferirsi in Cina allo Shanghai Shenhua. Destino diverso per Mourinho, che ha declinato un’offerta mostruosa dal Guangzhou Evergrande di 100 milioni in tre anni.

I soldi cinesi fanno gola a sempre più calciatori europei. La notizia del giorno è l’imminente trasferimento di Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua: l’esterno d’attacco italiano andrebbe a guadagnare l’incredibile somma di 40 milioni in tre anni. Da questo passaggio la Roma incasserebbe un totale di 18 milioni di euro, bonus compresi. Per la società giallorossa si tratterebbe di un’importante plusvalenza per il prossimo bilancio.

Nella giornata di ieri le due società si sono accordate fra loro e, salvo clamorose sorprese, il classe ’92 italiano partirà a breve per firmare il suo nuovo contratto. El Shaarawy non sarebbe il primo giocatore italiano a provare l’esperienza cinese: dalla stagione 2016, infatti, gioca nello Shandong Luneng Graziano Pellè.

El Shaarawy vicinissimo allo Shanghai Shenhua. Mourinho rifiuta offerta monstre dal Guangzhou Evergrande

Se il passaggio di Stephan El Shaarawy in Cina sembrerebbe cosa fatta, diverso è il destino di Josè Mourinho: lo “Special One’ avrebbe declinato una mostruosa offerta di quasi 100 milioni in tre anni dalla società cinese del Guangzhou Evergrande. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport UK’, il tecnico portoghese avrebbe respinto un’offerta superiore ai 31 milioni di euro a stagione messa sul piatto dal patron della squadra cinese, Xu Jiayn.

Mourinho, dopo la non esaltante esperienza al Manchester United culminata con la separazione a dicembre 2018, non vorrebbe allontanarsi dal calcio che conta e starebbe aspettando un’offerta da una società europea. Il rifiuto verso i tanti soldi cinesi testimoniano la voglia di Josè Mourinho di essere ancora protagonista in Europa.